Kirja-arvio: Kysymyksillä etenevä tietokirja innostaa visailemaan perheen tai kaverien kesken

Arkistokuva: Heikki Willamo

Martti Hahtola: Metsäjänis vai rusakko? 100 kysymystä Suomen luonnosta. 239 sivua. Minerva.

Jokaisen mökin nurkasta löytynee jonkinlainen opas eläin- tai kasvilajien tunnistamiseen.

100 kysymystä Suomen luonnosta tuo perinteiseen laji kerrallaan etenevään tyyliin virkistävää vaihtelua.

Kysymykset ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Syövätkö kalasääsket muutakin kuin kalaa? Entä mitä eläintä kutsutaan valkoiseksi kuolemaksi?

Vaikka kyseessä ei ole perinteinen lajintunnistusopas, on kysymykset jaoteltu lukijan helpottamiseksi aihealueittain. Teemat ovat linnut, nisäkkäät, kasvit, sienet ja jäkälät, hyönteiset sekä bakteerit ja virukset.

Sivujen edetessä käydään läpi muun muassa lintujen ääntelyä, muuttomatkoja, eläinten jälkiä ja kasvien myrkyllisyyttä.

Vastauksissa ei sorruta jaaritteluun tai liiallisiin yksityiskohtiin. Teksti on helposti ymmärrettävää ja sujuvaa, mitä selittää Martti Hahtolan tausta biologian ja maantiedon lehtorina. Hahtolalla on myös aiempaa kokemusta kirjojen, artikkeleiden sekä oppikirjojen kirjoittamisesta.

Lähes puolet kirjan reilun 200 sivun tilasta on täytetty värikkäillä ja laadukkailla kuvilla. Yhteensä kuvia on lähes 300.

Kirjaa markkinoidaan Suomen luonnon pikkujättiläisenä, joka vastaa yleisimpiin tavallista ihmistä askarruttaviin luontoa koskeviin kysymyksiin.

Pikkujättiläinen on osuva nimi. Vaikka asiaa ja kuvia on paljon, on kirja kevyt ja kooltaan hyvin käteen sopiva.

Värikkäät kuvat innostavat varmasti myös perheen pienimpiä. Jos lapsi ei osaa vielä itse lukea, voi aikuinen lukea kysymykset ja pohtia vastauksia yhdessä lapsen kanssa.

Toki kirjaa voi käydä läpi myös aikuisten kesken, ja kehitellä sen ympärille vaikkapa vapaamuotoisen tietokilpailun koko perheen kesken.

Hauskaa ja samalla sivistävää ajanvietettä television töllöttämisen sijaan!