Elokuva-arvio: Anthony Hopkins tekee uransa toiseksi parhaimman roolityön isänä, jonka elämää katsoja seuraa hänen muistinsa varassa Arvostelut Kaksi mainiota Oscar-patsaan voittanutta näyttelijää kohtaa toisensa jännittävässä draamaelokuvassa.

SEAN GLEASON

Anthony Hopkins on aikaisemmin palkittu Oscarilla elokuvasta Uhrilampaat. Myös ehdokkuuden elokuvasta saanut Olivia Colman on Oscar-voittaja. Hän vei pystin vuoden 2018 elokuvasta The Favourite.

Yli 80-vuotias Anthony Hopkins tekee äärimmäisen vakuuttavan roolityön arvaamattomana muistisairaana isänä, jota hänen Anne-tyttärensä (Olivia Colman) yrittää hoitaa kaikin voimin. Tähän voisikin lopettaa juoniselostuksen, sillä elokuvan trillerimäinen juonikuvio on luultua mutkikkaampi ja sen kertominen paljastaisi liikaa katsojalle. Sanotaan vaikka niin, että elokuvaa seurataan isän dementian varassa. Hopkins jakaa oman etunimensä roolihahmonsa kanssa, mikä vain nostaa hänen hahmonsa aitoutta. Yllättävät raivopurkautumiset, itkemiset, naurut ja solvaukset ovat osittain jopa pelottavaa ja surullista katseltavaa maineikkaalta konkarinäyttelijältä, joka teki tunnetuimman roolinsa Uhrilampaissa vuonna 1991 psykiatri Hannibal Lecterinä. Vaikka hän ei koskaan voisi yltää Uhrilampaissa tekemäänsä suoritukseen, yltää Isä-elokuvan roolisuoritus ainakin Hopkinsin filmografian toiselle sijalle. Ohjaaja Florian Zellerin näytelmään perustuva Isä on teatterimaisuudellaan ja mainioilla Oscar-tähdillä varustettu draamaelokuva, jossa piilee myös jonkinlaisia kauhuelokuvan elementtejä. Kiitos tästä kuuluu Hopkinsin mainiolle roolisuoritukselle, josta hän voitti itselleen Oscarin tänä vuonna. Olivia Colman tuo hieman vastapainoa Hopkinsin hahmolle tyttärenä, joka sinnittelee vahvasti isänsä luona asumista. Hämmentävässä, mutta erityislaatuisessa leikkaustyössä on ripaus Quentin Tarantinon elokuvia ja Päiväni murmelina -elokuvaa, sillä leikkaus ei noudata tavanomaista kaavaa, vaan kohtaukset ovat sijoitettu sekaisin. Näistä katsoja joutuu päättelemään oman versionsa juonesta. Koskaan ennen ei ole elokuvissa kuvailtu näin hyvin dementian piirteitä. Isä ensi-illassa tänään 13.8.2021.