Kirja-arvio: Elämänmakuinen heppakirja ei kaihda vaikeita aiheita – poikaystävän ratsastusonnettomuus pakottaa kasvun äärelle

Tiina Tanskanen. Hevostyttö Iitu – Onnen amuletti. Otava. 142 s.

Tiina Tanskasen Hevostyttö Iitu -sarjan yhdeksännessä osassa teini-ikäinen Iitu Korhonen osallistuu lainalla olevalla welsponillaan Cremella kilpailuihin 60 senttimetrin luokassa. Kisoihin osallistuu myös hänen poikaystävänsä Samuel omalla risteytysponillaan Anselmilla. Odottavainen tunnelma särkyy, kun Samuelin poni kompastuu estettä hypätessään ja poika lentää ratsunsa selästä maahan. Samuel kiidätetään ambulanssilla sairaalaan.

Poikaystävän persoonallisuus muuttuu tuntuvasti ratsastusonnettomuuden jälkeen, ja Samuel haluaa yllättäen lopettaa seurustelun Iitun kanssa. Sydänsurut ovat musertaa, mutta valoa Iitulle tuovat arkiset puuhat Kaihomäen ratsutallilla kavereiden kanssa. Tarina osoittaakin ratsastuskavereiden välistä solidaarisuutta ja tyttövoimaa, jota eivät menetykset voi murtaa.

Iitun oman suomenhevostamman Talismaanin varsominen koittaa eräänä yönä. Mutta miten siitä selvitään, kun hevonen alkaa voida huonosti, ja samalla puhelinverkko katkeaa eikä eläinlääkäriin saada yhteyttä?

Tiina Tanskanen on kirjoittanut myös Salatut elämät -sarjaa, minkä saattaa aistia tarinan äkillisistä juonenkäänteistä. Esimerkiksi eron jälkeen kuvioihin astuu mukava ratsastusopettaja Manu ja mystinen ratsastuspoika Joona. Myös jännittäviä juonen käänteitä on luvassa, kun Iitun isä haluaa yllättäen myydä tyttärensä varsan eli Amuletin. Iitu vastustaa kiivaasti varsansa myymistä, johon hänellä on syntynyt jo syvä side.

Kirja kuvaa elävästi tallin arkea, kuten hevosten hoitamista, kilpailuihin valmistautumista ja vuorovaikutusta hevosten kanssa. Tarina keskittyy vähemmän kilpailuhenkeen ja kuvaa pikemminkin oman itsensä voittamista kilpailuissa sekä yhteisöllisyyden voimaa. Kirjasta välittyykin Tanskasen kuusivuotiaana aloitettu ratsastusharrastus, jota hän jatkaa edelleen. Niin tarkkanäköisesti kirjailija eläytyy nuorten ratsastuksen ja hevosten maailmaan.

Kirja on lopulta elämänmakuinen nuoren hevostytön kasvutarina, joka opettaa ennen kaikkea itsestään ja sydänsuruista selviämisestä. Teos on kepeää luettavaa nuorille hevosharrastajille tai kenelle tahansa hevosia rakastaville.