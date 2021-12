Elokuva-arvio: Lady Gaga on muotitalon perheestä kertovan elokuvan tähtinäyttelijä, mutta Al Pacino saattaa tehdä vielä vaikuttavamman roolityön

House of Gucci on tarina rikkaasta perheestä, johon iskee epäonnen salama.

Metro Goldwyn Mayer

Lady Gaga on kyy Guccin perheen seassa, joka ajattelee vain omaa etuaan.

Italialainen muotitalo Gucci koki vuonna 1995 järkytyksen, kun yksi sen perheenjäsenistä murhattiin. Maurizio Guccin tappoi hänen ex-vaimonsa Patrizia Reggianin järjestämät palkkamurhaajat. Nyt yksi vuoden odotetuimmista elokuvista pohjautuu tähän tositapahtumaan.

Ridley Scottin ohjaama House of Gucci on pullollaan mitä vaikuttavimpia näyttelijöitä. Adam Driver, Jeremy Irons, Jared Leto, Al Pacino sekä tietenkin elokuvan tähtinäyttelijä Lady Gaga. Elokuva olisi voinut olla uuvuttava lähes kolmen tunnin sekoiludraama, mutta näiden näyttelijöiden kanssa House of Gucci on ehdottomasti tämän elokuvavuoden merkittävimpiä teoksia.

Tapahtumat alkavat 1970-luvun Italiassa pyöräilevästä Maurizio Guccista (Adam Driver), jonka isä ja setä jakavat yhdessä Guccin muotitalon omistuksen. Eräissä juhlissa Maurizio tapaa Patrizian (Lady Gaga), kuljetusyhtiössä työskentelevän sihteerin. Näiden kahden tapaaminen johtaa avioliittoon, ja tästä lähtien Patrizia alkaa tunkea nokkaansa yhä enemmän Guccin perheenjäsenten asioihin.

Guccin perheeseen kuuluu Maurizion lisäksi Rodolfo (Jeremy Irons), Aldo (Al Pacino) sekä Paolo (Jared Leto). Rodolfon kuoltua perii Maurizio isänsä omistavan osuuden muotitalosta. Tässä on kuitenkin yksi ongelma; edesmennyt Maurizio on unohtanut allekirjoittaa perimistä koskevan paperinpalasen.

Kun Patrizia pääsee hyödyntämään Aldo-sedän vaikutusvaltaa, hän päättää juonia itselleen ja miehelleen Guccin täysomistuksen. Tämän seurauksena muotitalon perhesiteet katkeaa ja kukaan ei kykene luottamaan enää kehenkään.

Lady Gagan viheliäs roolityö on selvästi luotu juuri hänelle. Hänen ärsyttävän rakastettava roolihahmo on elokuvan vahvin, jääneen ehkä paikoitellen kakkoseksi Al Pacinon loisteliaille raivopurkautumisille. Paras Pacinon hetki löytyy kohtauksesta, jossa hänen poikansa kertoo myyneensä oman osuuden Guccista pois. Pacinon hölmöhköä poikaa näyttelee täydellisesti Jared Leto, mutta hänen kasvot on maskeerattu niin tunnistamattomaksi, että isoin kiitos kuuluu maskeeraustiimille.

Elokuvan musiikista on pakko mainita sen verran, että se on yksinkertaista, mutta siitä nauttii koko rahalla. Mukaan on heitetty stereotyyppistä italian oopperaa, mutta seassa on myös tunnettuja listaykkösiä, joiden ansiota elokuva ei mitenkään voi käydä tylsäksi. Siinä on myös huikeita pukuja kaunein värein, kuten arvata saattaa.

House of Gucci tänään ensi-illassa 3.12.2021.

Täysin tunnistamaton Jared Leto (kuvassa vasemmalla) tuo synkkään tarinaan mainioita naurukohtauksia Al Pacinon (oikealla) kanssa.