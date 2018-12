Elokuva-arvio: Erikoistehosteiden ansiosta Aquaman on sisällöltään kaunis ja vaikuttava

Majakanvartija tapaa yllättäen myrskyn aikana prinsessan vedenalaisesta maailmasta. Pari rakastuu ja he saavat pojan, jonka nimeävät Arthuriksi. Arthurin supervoimien vuoksi hän auttaa maan pinnalla apua tarvitsevia. Hänet halutaan kuitenkin veden alle Atlantikseen noustakseen kuninkaaksi.

Aquamanin näyttelijä Jason Momoa on nähty aikaisemmin Batman v Superman: Dawn of Justice ja Justice League -elokuvissa ja tällä kertaa hän pääsee ensimmäistä kertaa omaan solo-elokuvaansa. Momoan lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe ja Nicole Kidman. Yahya Abdul-Mateen II näyttelee Vesimiehen arkkivihollista Black Mantaa ja Julie Andrews tekee hienon ääniroolin Karathen-hirviönä.

Aquaman on näyttävä ja mukaansa tempaava elokuva. Vesimies on sarjakuvahahmona hieman syrjään työnnetty, mutta tämän elokuvan myötä se elävöityy hienosti muiden sarjakuvahahmojen kanssa.

Juoni ei DC:n elokuvissa ole useimmiten vaikuttava, mutta pysäyttävät taistelukohtaukset sekä erikoistehosteet tekevät heidän elokuvistaan katsottavan arvoisen. Vaikuttavat vedenalaiset kuvaukset vievät mukanaan ja saavat katsojan tarkkailemaan kaikenlaista pikkutarkkaa sälää, mitä ympärille on luotu.

Elokuvan soundtrackiin kuuluu kappale "Ocean to Ocean", mikä on jakanut rajusti mielipiteet. Pitbullin ja Rhean versio Toton Africasta on muun muassa YouTubessa saanut suuren määrän dislikejä.

Näyttävien erikoistehosteiden takia elokuva kannattaa käydä katsomassa Finnkino Itiksessä uudessa IMAX-elokuvateatterissa.

Aquaman ensi-illassa 21.12.2018.