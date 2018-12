Kirja-arvio: Antti Tuisku veivaa lannettaan lavoilla, Antti Tapani rentoutuu koiran kanssa

Antti Tuisku on artisti, joka on koko uransa ajan aiheuttanut paljon keskustelua ja saanut osakseen jopa tylyä haukkumista.

Vuonna 2015 julkaistu Peto on irti -kappale antoi Tuiskun uralle aivan uuden suunnan, ja muutaman kerran jo hyvin pienellä liekillä kituuttanut ura roihahti aivan uusiin liekkeihin. Tuiskun kappaleet alkoivat soida kaikkialla.

Lukiolaisena media­myllyyn pudonnut Tuisku on Antti Tapani -muistelmateoksensa mukaan pyrkinyt erottamaan yksityisen ja julkisen minänsä. Antti Tuisku veivaa lannettaan lavoilla, kun taas Antti Tapani nauttii vapaa-ajastaan verkkareihin sonnustautuneena koiransa ja lähipiirinsä kanssa.

Kirja raottaakin yksityisyyden verhoa aivan uudella tavalla, kun Tuisku kertoo vaikeasta ja väkivaltaisesta parisuhteestaan. Myös muita henkilökohtaisen elämän tragedioita ja toisaalta hauskoja sattumuksia on ripoteltu uraa ruotivien kappaleiden oheen. Kuvat ja lyriikanpätkät rytmittävät teosta mainiosti.

Opukselle on merkitty kolme kirjoittajaa. On hyvin selvää, koska artisti itse on äänessä. Myös hänen lähipiirinsä saa omat puheenvuoronsa.

Lukijalle on kuitenkin täysi mysteeri, kuka on Tuiskua kulloinkin haastatteleva kertoja. Se on rasittavaa, sillä haastattelija jakaa myös omia kokemuksiaan esimerkiksi koulukiusaamisesta.

Jutusteleva ja auki kirjoitettu dialogi toimii suurimman osan aikaa, mutta välillä se on hivenen teennäistä. Haastattelija taustoittaa toisinaan kysymyksiä niin pitkästi, että keskustelun uskottavuus kärsii. Tuollaisia monologeja artistin menneisyydestä ei ole varmasti todellisuudessa käyty.

Pienistä kauneusvioistaan huolimatta Antti Tapani on oikein kiinnostava katsaus tällä hetkellä keikkatauolle vetäytyneen artistin elämään ja julkisuuden raadollisuuteen.