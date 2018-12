Kirja-arvio: Pehmeä panda sanoo poks ja muistuttaa, että taaperon arki on yhtä villiä seikkailua

Kupsis, puff ja poks. Pehmeä panda ja pitkulainen toukka törmäävät, muksahtelevat ja tössähtävät sinne ja tänne tutkimusmatkallaan. Kaikki on ihmeellistä, ensimmäistä kertaa koettua.

Finladia Juniorinkin voittaneen kuvittajan Marjo Nygårdin luoma kaksikko on yhtä ilmeikäs kuin kirjailija Tuuli-Maaria Raudan teksti. Taaperon arki on juuri niin villiä kuin pandan ja toukan seikkailut. Eteen tulee tosi isoa ja tosi pientä, mikään ei ole tavallista. Samaa on vain emon syli.

Puolitoistavuotias testilukija antautuu tarinaan mukaan uudestaan ja uudestaan. Maukkaat sanavalinnat kartuttavat sanavarastoa ja houkuttelevat kokeilemaan suhisevaa ässää ja mutisevaa ämmää.

Ärisevä imuri ja pimeä peittopiilo ovat niin samastuttavia, että voi kuulla, kuinka hermoradat yhdistyvät: minun maailmani on muillekin totta.