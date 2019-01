Kirja-arvio: Salaperäisten sivujen taakse asetettu taskulamppu paljastaa meren salaisuudet

Rinna Saramäen kirjoittama ja Sami Saramäen kuvittama Meren syvyyksiin on kirja, jonka parissa lapsi viihtyy yksinkin.

Kirjan sivujen taakse laitetaan taskulamppu. Valo paljastaa meren syvyyksistä upeita yllätyksiä, kun piilokuvat alkavat hehkua. Meduusat, merirosvojen luurangot ja kalaparvet kiehtovat perheemme pientä lukijaa, joka jaksaa tutkia niitä illasta toiseen. Valtava mustekala yllättää joka kerta. Kuvitus tarjoaa kauneutta mutta myös syvänmeren rujoutta, jätepyörteen rumuutta ja jännitystä.

Kirja on kirjoitettu lokikirjan muotoon. Tutkimusalus Langusti lähtee ensimmäiselle matkallaan meren kartoittamattomiin syvyyksiin.

Miehistön tunnelmasta kertovat hymiöt avautuivat heti älypuhelinajan lapselle.

Tarina kulkee kirjassa jouhevasti miehistön keskustelun kautta. Lapselle ääneen lukevan on kuitenkin syytä opetella miehistön jäsenten profiilikuvat ulkoa, muuten kirjaa on vaikea seurata. Nimiä ei tekstissä käytetä – itse asiassa koira on ainoa nimetty miehistön jäsen, muista kerrotaan vain tehtävä.

Sisäkansien tieteellisehköt infopläjäykset merenelävistä ja vesikerroksista ovat kiinnostavia aikuisille ja isommille lapsille.

Meren syvyyksiin kisaa Runeberg Junior -palkinnosta, joka jaetaan helmikuussa.