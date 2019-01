Kirja-arvio: Nuoren miehen kiemurainen matka kohti aikuisuutta

Ylioppilaslakki päässä, tyttö­ystävä käsikynkässä, reppu­reissu Aasiaan varattuna ja yliopistopaikka odottamassa.

Helsinkiläisen Erkka Mykkäsen esikoisromaani Something not good on mukaansa­tempaava kuvaus 2010-luvulla elävän pari­kymppisen pojan matkasta aikuisuuteen. Kaikki maailman ovet ovat avoinna, mutta sisällä kalvaa levottomuus.

Päähenkilö Veikko on välillä liiankin kliseinen helsinkiläisnuori reppureissuineen ja road trippeineen. Toisaalta juuri se kuvastaa nykynuorten ongelmia: kun vaihtoehtoja on liikaa, ei elämän suunta löydy vain sormia napsauttamalla.

Tulevaisuuttaan pohtivalle nuorelle kirja tuo lohtua. Suhdekiemurat tuntuvat hetkellisesti maailmanlopulta, mutta elämä jatkuu ja uudet tuulet puhaltavat.

Lukiolainen voi kuvitella elämänsä rakennuspalikoiden olevan jo valmiiksi pedattuna, mutta ne eivät aina loksahda kohdalleen suunnitellusti. Silloin ei auta kuin ottaa aikalisä itselleen.

Veikon hauskasti ja puhekielisesti kerrottu tarina voi auttaa lukemisesta vieraantunutta nuorta pääsemään takaisin lukuharrastuksen pariin.

Vaihtelua perinteiseen romaaniin tarjoavat kirjan englanninkieliset osiot, jotka seuraavat päähenkilön liikkeitä. Mykkänen ei onneksi sorru pelkkään finglishin viljelyyn vaan saa tarinan soljumaan sujuvasti eteenpäin myös vieraalla kielellä.