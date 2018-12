Kirja-arvio: Kimi Räikkönen pysyy edelleen tuntemattomana

Kirjan Tuntematon Kimi Räikkönen lähtökohta on erittäin kiinnostava. Älykäs ja erittäin tarkka havainnoija seuraa toista älykästä mutta syrjäänvetäytyvää maailmantähteä ja yrittää saada hänet puhumaan.

Onnistuessaan tehtävässä kirjailija Kari Hotakainen puhuttelee miljoonia ihmisiä. Niin suosittu hahmo Kimi Räikkönen on. Räikkösellä myös epäilemättä on sanottavaa. Vähäpuheisilla usein on, sillä heillä on aikaa miettiä.

Hotakainen aloittaa kirjan taitavasti. Hän on ulkopuolinen tarkkailija maailmassa, josta ei tiedä mitään ja jonka asemaan kaikki Kimin fanit haluaisivat. Ulkopuolisen kuvausta formulamaailmasta olisi mielellään lukenut enemmänkin.

Kimin elämänvaiheista ja kahden viikon ryyppyputkesta irtoaa meheviä tarinoita, mutta Kimin ajatuksista ne kertovat vain vähän.

Hotakaisen lausetta: ”Minttu ja Kimi ovat nähneet kuoleman ja synnyttäneet elämää”, on parjattu itsestään selväksi. Kritiikki on aiheellista, sillä aika moni muukin on kokenut niitä.

Sen sijaan kukaan meistä ei ole kokenut, miltä tuntuu ajaa kolmeasataa mutkaan ja miten paljon sitten pitää jarruttaa. Mitä ehtii miettiä, jos jarruttaa liian aikaisin tai liian myöhään? Kukaan ei tiedä, miten joku autoista voi kulkea kierroksen sadasosasekunteja toista nopeammin ja mitä eron eteen pitää tehdä.

Siihen Hotakaisen olisi pitänyt päästä kiinni. Ja hän pääsee vain noin kahden sivun verran. Sellaista tekstiä kirjasta pitäisi olla puolet.

Nyt kirja on nimensä veroinen, Kimi pysyy tuntemattomana. Ehkä Hotakainen ei saanut Räikköstä puhumaan.