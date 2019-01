Elokuva-arvio: Iron Sky sai viimein jatko-osansa – Hitler, Putin, Thatcher, Kekkonen ja monet muut ilmestyvät kuviin koomisesti ja nerokkaasti

Iron Sky: The Coming Race on 20 miljoonaan euron budjetilla toteutettu suomalais-saksalais-belgialainen yhteistuotanto. Elokuvaa viivytti rahoitus sekä kiistat tekijänoikeuksista. Ensimmäinen elokuva sai ensi-iltansa vuonna 2012.

29 vuotta ensimmäisen elokuvan tapahtumien jälkeen maapallo on tuhoutunut kuunatsien hyökkäyksestä.

Pieni määrä ihmisistä on pelastautunut natsien entiseen tukikohtaan Kuuhun, jossa suurimman osan korjaustöistä tekee päähenkilö Obi Washington.

Entinen kuutukikohdan johtaja Wolfgang Kortzfleisch lähettää Obin ja hänen retkikuntansa Maan keskipisteeseen etsimään voimalähdettä kannattelevan maljan. Tavoitteena on saada vanhaan alukseen eloa ja häipyä Kuusta.

Maan keskipisteen Aghartan kaupungissa retkikunta tapaa vihamielisiä liskoihmisiä, jotka koostuvat hallitsijoista ja poliitikoista Margaret Thatcherista Kari Ketosen esittämään Vladimir Putininiin. Myös Urho Kekkonen esiintyy pienessä koomisessa osassa. Huomion vie kuitenkin saksalaisen Udo Kierin näyttelemä Adolf Hitler tyrannosauruksellaan. Kierillä on elokuvassa kaksoisrooli.

Ketosen lisäksi Duudsoneiden Jukka Hildén esiintyy Paavi Urbanus II:n roolissa. Aikaisemmin nähtiin elokuvan teaser-trailerissa, että Hildén esittäisi Jeesusta. Elokuvassa tätä ei kuitenkaan ollut, joten toivotaan, että kyseinen kohtaus löytyisi esimerkiksi tulevan dvd:n/blu-rayn lisämateriaaleista.

Jatko-osasta löytyy ensimmäisestä osasta tutut elementit. Huumori, Mika Orasmaan kaunis kuvaus sekä laadukkaat lavastukset löytyvät tästäkin elokuvasta. Erikoistehosteet ovat suurimman osan ajasta onnistuneita. Dinosaurukset ja mukaansa tempaisevat takaa-ajot vievät katsojan kokonaan toiseen maailmaan.

Elokuvaan tuotu uskonto, jossa jumalana pidetään Applen perustajaa ja toimitusjohtajaa Steve Jobsia on juonelle turha eikä välttämätön. Applen ikonisesta mainoksesta vuodelta 1984 on toisaalta tehty koominen kohtaus. Elokuva parodioi myös Viimeistä ehtoollista, mikä on kulutettu loppuun jo monia kertoja. Siinäkin kuitenkin piilee hauska oivallus.

Ensimmäinen Iron Sky sekä jatko-osa toimisivat vielä paremmin, jos käsikirjoitukseen saisi hieman parannusta. Parhaillaan yhtiöllä on valmistelussa noin 30 miljoonan dollarin budjetin elokuva The Ark - An Iron Sky Story.

Iron Sky: The Coming Race ensi-illassa 16.1.2019.

Finnkino järjestää 16. tammikuuta Finnkino Tennispalatsissa Iron Sky: The Coming Race -ensi-iltapahtuman, jossa on mahdollista nähdä elokuvantekijöitä.