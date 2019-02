Elokuva-arvio: Tutut Lego-hahmot palaavat kömpelösti takaisin – mukana silti entistä enemmän hauskaa aikuisten huumoria

Harmi, että muutaman vuoden odotuksen jälkeen Lego elokuva 2 ei innosta. Kenties olemme jo kokeneet kaiken kekseliäisyyden ja toiminnan ensimmäisen elokuvan tullessa teattereihin. Ihmiset jopa kritisoivat Oscareita, kun ensimmäinen Lego elokuva ei saanut ehdokkuutta parhaasta elokuvasta. Oscar-ehdokkuuden se sai kuitenkin parhaasta laulusta.





Ensimmäisessä osassa nähtiin, kun Lego Duplo -sarjan hahmot saapuvat Palikkalaan. Yllättäen he alkavat tuhota asukkaiden rakentamia rakennuksia ja kaupunkilaiset joutuvat evakuoitumaan.

Asukkaiden luo hyökkää muukalainen, joka sieppaa mukaansa päähenkilö Emmetin ystävät. Emmet joutuu pelastamaan heidät ulkoavaruudesta, jonne kuningatar Tahdontähdeks on heidät kaapannut.









Erittäin haastavan näköinen animaatio on kaunista katseltavaa. Liian nopeat leikkaukset eivät kuitenkaan anna katsojan nähdä aivan kaikkea, vaan suurin osa elokuvan kauneudesta menee ohi silmien ja katsominen kohdistuu tylsään juoneen.

Kuten ykkösosassa, on tässäkin Lego-hahmojen lisäksi myös oikeita näyttelijöitä mukana tuomassa juoneen enemmän realismia. Valtias Bisneksen ja isän roolissa nähty Will Ferrell nähdään tällä kertaa vain hänen äänensä kautta ja äidin roolissa näemme Maya Rudolphin. Molemmat näyttelijät tunnetaan ehkä parhaiten yhdysvaltalaisesta Saturday Night Live -viihdeohjelmasta. Lego-hahmojen äänirooleissa kuullaan tuttuun tapaan muun muassa Chris Pratt, Elizabeth Banks ja Will Arnett. Suomenkielisessä versiossa päähenkilöiden äänet antaa Riku Nieminen, Iina Kuustonen, Hanna Pakarinen ja Carl-Kristian Rundman.

Everything is Awesome -kappale kuullaan jälleen kerran eri tyyleillä. Jatko-osaan tuodut uudet laulut eivät ole samanlaisia hittejä. Musikaaliosuudet ovat kuitenkin mukaansa tempaisevia. Yksi hyvä esimerkki on muuntautumiskykyisen kuningattaren laulukohtaus.





Vaikka kyseessä on Lego-leluihin perustuva elokuva, se sisältää paljon aikuisille sekä elokuvafaneille suunnattuja vitsejä. Itse Bruce Willis esiintyy animaatiossa itsenään!

Välttävä jatko-osa ei tyydytä tarinallaan, mutta palikoiden mainostaminen tuo varmasti taas suuret rahasummat Legolle.





Lego elokuva 2 ensi-illassa 8.2.2019.