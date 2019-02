Elokuva-arvio: Timothée Chalamet on äärimmäisen vakuuttava huumeriippuvaisen pojan roolissa

Tosipohjainen draamaelokuva kertoo koskettavasti ja avoimesti 18-vuotiaan Nic Sheffin huumeriippuvuudesta. Niciä yrittää epätoivoisesti auttaa pojan isä David.

Nic joutuu jatkuvasti vakaviin tilanteisiin addiktionsa kanssa ja David joutuu yhdessä perheen kanssa pitämään hänestä huolta. Davidin yritykset pelastaa poikansa alkaa käydä kuitenkin toivottomaksi.





Suursuosion saanut Call Me by Your Name -elokuvan pääroolissa nähty Timothée Chalamet esittää erittäin uskottavasti huumemaailmaan ajautunutta nuorta. Isän roolissa nähtävä Steve Carell on luja ja vakava, eikä pyyhi tunteitaan pois roolisuorituksestaan.

Felix van Groeningin ohjaama elokuva perustuu David Sheffin kirjaan Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Addiction sekä Nic Sheffin kirjaan Tweak: Growing up on Methamphetamines. Elokuvan tuotannosta vastaa Oscar-palkitut Brad Pitt, Dede Gardner ja Jeremy Kleiner.

Juoni kulkee hyvin rauhallisesti, mutta välillä erikoisesti toteutetut leikkaukset ja takaumat sekoittavat tarinaa liikaa ja saa katsojan hämilleen.

On huutava vääryys, ettei Beautiful Boy saanut yhtäkään Oscar-ehdokkuutta. Chalamet olisi jälleen kerran ansainnut akatemialta arvostusta roolisuorituksestaan. Hänet on aikaisemmin huomioitu Oscar-ehdokkuudella elokuvasta Call Me by Your Name. The New York Timesissa Chalametia on verrattu muun muassa James Deaniin ja tässä elokuvassa hänen roolisuorituksessaan on selvästi ripaus Deania.

Steve Carell tunnetaan usein koomisista rooleistaan, kuten yhdysvaltalaisesta Konttori-televisiosarjasta. Hän sopii kuitenkin paljon paremmin draamoihin ja Little Miss Sunshine -elokuvan ohella Beautiful Boy on Carellin parhaimpia elokuvia, jossa nähdään näyttelijän tulkinta vakavamman puoleisesta roolista.





Raju tarina puree tunteisiin, vaikka kyynelkanavat eivät auenneet. Elokuva kuuluu kuitenkin ehdottomasti parhaimpiin teoksiin, joissa käsitellään huumeita ja addiktiota. Myöskään loisteliaita isä-poika-suhteista kertovia elokuvia ei ole pahemmin näkynyt viime aikoina.





Beautiful Boy ensi-illassa 15.2.2019.