Konserttiarvio: Kalevauva löysi laulunsa sisällöstä yhtymäkohtia oikeaan Kalevalaan

Viimeistään viimevuotisilla Linnan juhlien jatkoilla trubaduuriduo Kalevauva.fi raivasi tiensä koko kansan tietoisuuteen. Yhtye teki juhlien aikana julkaistuista tviiteistä laulun, jonka se esitti parin tunnin kiivastahtisen sävellysrupeaman jälkeen suorassa televisiolähetyksessä.

”Miks mä katon ku ihmiset kättelee toisiaan / Miksi? No onneks on Twitter ja kaljaa / Ei tää nelikymppisenä ole yhtään tylsää / shampanjaa ja joulutorttuja / verkkarit jalassa; häshtäg Linnanjuhlat”





Sama laulu kuultiin Kalevalan päivänä, kun yhtye esiintyi loppuunmyydylle Malmitalon salille Helsingissä.

Kalevauva on tehnyt lähes maagisen oivalluksen: netti on täynnä modernia kansanperinnettä, joka ansaitsee tulla talletetuksi laulujen muotoon. Useimmat sanoitukset on poimittu Vauva.fi-keskustelupalstalta.

Kimmo Numminen ja Aapo Niininen laulavat. Numminen säestää lauluja banjolla ja tarpeen tullen esimerkiksi pianolla tai huuliharpulla, Niininen kitaralla ja rumpukompilla.

Osa taikaa on, että kaksikko laulaa älyttömiä ja hävyttömiä lyriikoita naama peruslukemilla. Vaikka aiheena olisi takapuolen ja sohvan välisten aromien alkuperän pohdinta, Kalevauvan pokka pitää – enimmäkseen.

Kalevalan päivän keikan juonnoissaan miehet löysivät erityisesti Tinder – Horror Story -kappaleen sisällöstä yhtymäkohtia Kalevalaan ja sen traagiseen hahmoon Kullervoon, joka rakastuu tietämättään siskoonsa:

”Laitoin viestin miehelle, joka kuulosti / unelmieni mieheltä / vaikka kuvaa ei ollut / Hänellä oli samanlaiset arvot / hän piti juuri samoista asioista / Mut sain lyhyen vastauksen / 'Sorry systeri! Se olen minä.'”





Malmitalon keikka alkoi kahdella synnytysaiheisella hitillä, Pitääkö synnytyksessä todellakin olla alapää paljaana? ja Synnytystalkoilla.

Synnytystalkoiden sanoitus on peräisin keskustelupalstan viestiketjusta, joka sai alkunsa Sauli Niinistön ja Jenni Haukion vauvauutisesta ja jossa pohdiskeltiin Antti Rinteen peräänkuuluttamia synnytystalkoita.

Keikalla tehtiin myös lyyrinen maakuntakiertue Jyväskylästä Kouvolan kautta kaksikon kotimaisemiin Vantaalle. Varsinaista kotiseutuylpeyttä suoraan kansan syvistä riveistä!