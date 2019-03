Kirja-arvio: Kiihkeä rakkausromaani vie lukijan kesäiseen Italiaan

Yhdysvaltalaisen André Acimanin rakkausromaani Call Me by Your Name sai viimein suomennetun painoksensa. Alkuperäinen teos ilmestyi Yhdysvalloissa vuonna 2007.





Eletään lämmintä kesää 1980-luvun Italiassa. 17-vuotiaan Elion vanhemmat ottavat joka kesä jatko-opiskelijan vieraaksi, ja tällä kertaa heidän seurakseen saapuu amerikkalainen Oliver.

Komea ja hurmaava Oliver pistää ujon Elion mielen sekaisin. Seitsemän vuotta vanhempi mies saa hänet tuntemaan suurta ihastusta ja halua.

Oliverin läsnäolo tuntuu rakkauden huumassa myös epätoivoiselta ja piinaavalta. Aluksi heidän ystävyytensä on epätasaista, kunnes Elio saa kuulla, että myös Oliverilla on tunteita häntä kohtaan.





Kirja sai elokuvaversion vuonna 2017 ja voitti Oscar-palkinnon parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta. Pääosia esittivät Timothée Chalamet ja Armie Hammer.

Kahden miehen välinen rakkaus kuvataan himon valtaamana, eikä romaani piilottele mitään vaan päästää lukijan entistä syvemmälle päähenkilön ajatusmaailmaan. Elion leikkiminen persikan kanssa on hyvä esimerkki kirjan avoimesta tyylistä.

Jatkuvat ihastuksen aiheuttamat ajatukset ja teot ovat piirteitä, joihin nuori voi samastua.

Vain hieman yli 300-sivuinen romaani vie lukijan mielen kulttuurin maailmaan, aurinkoisiin rantoihin ja Roomaan. Runous ja Italian kadut sekä henkilöiden erilaiset ajatusmaailmat tuovat tarinaan monipuolisuutta ja mielenkiintoa.

Elokuva tuli katsottua ensiksi ja rakastuin siihen heti. Timothée Chalamet on Elion roolissa uskomattoman vaikuttava ja mahtipontinen. Elokuvalle on suunnitteilla jatkoa.

Kaunis ja kiihkeä romaani toi tarvittavat ainekset täydelliseen elokuvasovitukseen.