Elokuva-arvio: Sensaatiomainen tarina Elton Johnista on tämän vuoden yksi parhaimmista elämyksistä

Elämäkerrallisessa Rocketman-elokuvassa edetään musikaalinumeroin ja mukana on runsaasti Elton Johnin ikimuistoisia lauluja.

David Appleby / © 2018 PARAMOUNT PICTURES

Taron Egertonin näyttelemä Elton John viihdyttää yleisöä huikeiden asujen ja esiintymisen kanssa.

Värikäs ja häikäisevä Elton Johnin elämästä kertova elokuva Rocketman vie katsojan laulajan menestysvuosiin 1970-luvulle. Laulajatähti on myös yksi elokuvan tuottajista.

Elton Johnin lahjakkuus nähtiin jo lapsuusaikoina, jolloin hän alkoi soittaa pianoa isoäitinsä rohkaisemana. Myöhemmin tapaaminen sanoittaja Bernie Taupinin kanssa johti yhteistyöhön ja ystävyyteen. Taupin keksi lyriikat ja John teki sävellyksen.

Alkoholi- sekä huumeongelmat hankaloittivat laulajan elämää, ja lopulta hän hakeutui vieroitushoitoon. Myös suhde manageri John Reidin kanssa oli myrskyisä.

Nykyään Elton John on naimisissa David Furnishin kanssa ja heillä on kaksi poikaa.

Musikaalinumeroin etenevä Rocketman on sensaatiomainen ja pääosassa nähtävä Taron Egerton on oiva valinta Elton Johniksi. Egertonin energinen, mutta koskettava suoritus yltää melkein Rami Malekin roolisuoritukseen elokuvassa Bohemian Rhapsody, jossa Malek esitti Freddie Mercurya.

Myös sivuosan esittäjät ovat huikeita. Mieleen jäävät erityisesti Richard Maddenin erittäin ärsyttävä ja inhottava rooli John Reidina sekä Elton Johnin äidin roolissa nähtävä Bryce Dallas Howard. Pidin erityisesti Jamie Bellin tyynestä Bernie Taupinista.

Elokuvassa kuullaan Elton Johnin ikimuistoisia kappaleita ja lopussa nähdään mielenkiintoinen kuvakatsaus laulajan elämän varrelta. I'm Still Standing -musiikkivideo esitetään myös uudelleen Egertonin tulkitsemana. Egerton laulaa kaikki kappaleet elokuvassa itse.

Tunteita nostattava, mutta myös pirteä musiikkielokuva on tämän vuoden yksi parhaimmista elämyksistä. Musikaaliosuuksista huolimatta viime vuoden Bohemian Rhapsodya se ei kuitenkaan valitettavasti aivan päihitä.

Rocketman ensi-illassa tänään 29.5.2019.

David Appleby / © 2018 PARAMOUNT PICTURES

Tiesitkö? Vuonna 2016 Taron Egerton lauloi Sing-animaatioelokuvassa Elton Johnin kappaleen I'm Still Standing. Vuonna 2017 näyttelijä oli mukana elokuvassa Kingsman: Kultainen kehä, jossa esiintyy myös Elton John omana itsenään. Tällä kertaa Egerton pääsee itse näyttelemään tähtiartistia. Rocketman on siis kolmas elokuva, jossa näyttelijä on jollain tavalla kytköksissä Elton Johniin.