Teatteriarvio: Mustaa brittihuumoria ja täysi naurutakuu

Harri Hinkka

Tom (Jukka Puotila, vasemmalla), Dick (Jukka Leisti) ja Harry (Tommi Raitolehto) aikaansaavat hulvattoman kaaoksen.

Perhe on pahin – myös Tampereen Komediateatterin hupaisassa Voi veljet! -farssi-ilottelussa.

Panu Raipian ohjaama komedia rakentuu Kerwoodin pariskunnan kodin ympärille.

Keskiluokkaiset britit Tom (Jukka Puotila) ja Linda (Petra Karjalainen) ovat adoptoimassa lasta. Juuri ennen sosiaalitarkastajan saapumista paikalle pölähtävät Tomin pikkuveljet Dick (Jukka Leisti) ja Harry (Tommi Raitolehto).

Hömelö pummi Dick ja löysänletkeä Harry saavat aikaan totaalisen kaaoksen. Hyväntahtoinen suunnitelma muuttuu mutkikkaaksi sekasorroksi, johon liittyy muun muassa säkillinen ruumiin­osia, pakettiautollinen tupakkaa sekä kaksi kosovolaista maahanmuuttajaa.

Kommellukset seuraavat toisiaan, poliisi saapuu paikalle ja valheiden verkko tihenee. Tomilla on melkoisesti selitettävää vaimolleen.

Lopulta topakka sosiaali­täti rouva Potter (Mari Turunen) on ovella – ja Kerwoodien talossa on täysi kohellus päällä. Onnistuvatko Tom ja Linda enää antamaan hyvää vaikutelmaa? Sopivatko he sittenkään adoptio­vanhemmiksi?

Voi veljet! on taattua farssiviihdettä. Brittiläinen huumori toimii hyvin ja vitsit ovat kohdillaan.

Vauhtia ja noloja tilanteita ei puutu. Varsinkin toinen puoliaika on täyttä tykitystä alusta loppuun.

Parasta antia on Tomin eli Jukka Puotilan vaiheilu isäksi haikailevan unelmapuolison ja ärhäkän isoveljen välillä. Puotila eläytyy rooliinsa niin hyvin, että katsojat ovat tikahtua nauruun.

Myös Leistin ja Raito­lehdon roolisuoritukset saavat hymyn huulille. Heidän heittäytymisensä lapsekkaiden aikuisten rooleihin on varsin uskottavaa. Onneksi minulla ei ole Dickin ja Harryn kaltaisia pikkuveljiä!

Näytelmä sisältää paljon mustaa huumoria. Rajut vitsit saattavat olla liikaa aivan herkimmille tai perheen pienimmille. En itsekään lämmennyt ruumisvitseille tai pakolaisille naureskelulle.

Voi veljet! sopii brittikomediaa rakastaville ja räävittömyyttä sietäville kesäteatterikävijöille. Nauraa saa aivan koko rahalla.

Voi veljet! Tampereen ­Komediateatterissa 10.8. saakka. Ohjaus: Panu Raipia.