Teatteriarvio: Hercule Poirot hurmaa yleisön, mutta aksenteille naureskelun voisi jättää vähemmälle

Suomenlinnan kesäteatterin upea lavastus on Idän pikajunan arvoituksen kruununjalokivi.

Mitro Härkönen / Ryhmäteatteri

Hercule Poirot (Kristo Salminen) harjoittaa jälleen pieniä ­harmaita aivosolujaan, kun idän pikajunasta löytyy ruumis.

Ei ole yhdenkään näyttelijän helppo astua Hercule Poirot’n rooliin, sen verran ikimuistoista työtä on David Suchet tehnyt esittäessään kuuluisaa etsivää 1980-luvun lopulta lähtien.

Ikimuistoisen viiksiniekan sulkeminen pois takaraivosta edes yhden illan ajaksi on perin hankalaa, joten Suomen­linnan kesäteatterissa tänä vuonna esitettävä Idän pikajunan arvoitus vertautuu väkisinkin tarinan aiempiin tulkintoihin.

Idän pikajunan arvoitus on yksi Agatha Christien tunnetuimmista Poirot-­tarinoista. Belgialaisetsivä (­Kristo Salminen) on lähtenyt matkalle Istanbulista, kun lumivyöry pysäyttää junan. Kun yksi matkusta­jista löytyy kuolleena, pääsee Poirot jälleen töihin. Kumma kyllä kaikilla junassa olevilla tuntuu olevan vedenpitävä alibi.

Suomenlinnan kesä­teatteriin esityksen luoneen Ryhmäteatterin tulkinnassa Poirot on hieman levoton ja huumorin kyllästämä hahmo, jonka siistin ulkokuoren alla on sijaa myös hellille tunteille. Salminen selviytyy haastavasta roolistaan kunnialla, joskin aivan esityksen alkuun on ladattu aivan liikaa painoa etsivän aksentille naureskelulle.

Muutamaan otteeseen katsomossa ei voi välttää ajatusta, että päälleliimatun huumorikerroksen sijaan työryhmä olisi voinut luottaa enemmän tarinan vaikuttavuuteen. Esimerkiksi ruotsalainen seuraneiti, jota Helena Vierikko esittää, alkaa pian rasittaa ylilyövällä panikoinnillaan.

Aivan erikseen on kehuttava Janne Siltavuoren lavastusta. Hyvän omantunnon linnakkeeseen on rakennettu vaunuja, jotka liikkuvat junan tahtiin. Valot ja äänitehosteet vain korostavat lumoavaa vaikutelmaa.

Vaikka lintujen ­siritys ja rääkäisyt välillä muistuttavat ympärillä avautuvasta ­kesäisestä ­Suomenlinnasta, kesä­teatterin ­muurien ­suojissa vallitsee ­kutkuttavan painostava tunnelma, jonka vain mestari­etsivä voi hoksottimillaan laukaista.

Idän pikajunan arvoitus ­Suomenlinnan kesäteatterissa 31.8. saakka. Ohjaus: Juha Kukkonen.