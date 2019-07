Kirja-arvio: Haluatko päästä lukemaan muiden ihmisten kirjeitä? Uusi kirja tarjoaa siihen harvinaisen koukuttavan mahdollisuuden

Shaun Usher: Kirjeitä jotka mullistivat maailmaa. Useita suomentajia. 395 sivua. Like.

Älypuhelinten aikakaudella lähetämme toisillemme mahdollisesti enemmän viestejä kuin koskaan aikaisemmin. Siitä huolimatta on pakko todeta, että emojien koristamat pikaviestit eivät pysty kilpailemaan perinteisten paperikirjeiden kanssa.

Kaipuuta kaunissanaisten kirjeiden aikakaudelle voi helpottaa Shaun Usherin Kirjeitä jotka mullistivat maailmaa -kirjan avulla. Visuaalisesti näyttävän opuksen sivuille on tallennettu yli sata kirjettä, jotka kertovat pieniä ja suuria tarinoita aikojen takaa.

Ennen jokaista kirjettä lukijalle tarjoillaan tiivis katsaus kirjeen lähettäjän ja vastaanottajan historiaan sekä tilanteeseen, jossa kirje on lähetetty. Monesta kirjeestä on saatu teokseen mukaan kopio, josta voi tarkastella kirjoittajan käsialaa ja paperille tallentuneita tahroja.

Kirjassa on kirjeitä eri aikakausilta ympäri maailmaa, mutta vahvin painotus on Yhdysvalloissa ja Britanniassa 1800–1900-luvuilla. Erityisen paljon mukana tuntuu olevan Yhdysvaltain presidenteille kirjoitettuja kirjeitä. On toki hyvä muistaa, että toisilla kirjeillä on ollut paremmat selviämismahdollisuudet läpi ajan, presidentille osoitettuja kirjeitä kun on tuskin tarvinnut käyttää takansytykkeinä.

Kirjevalikoimassa on mukana rakkaudentunnustuksia, avunpyyntöjä, rohkaisun sanoja sekä arkisia kuulumisia. Yli sadan kirjeen joukosta on todella vaikeaa valita suosikkeja, mutta esimerkiksi kirjan avaava kuningatar Elisabetin kirje Yhdysvaltain presidentti Eisenhowerille on liikuttava, etenkin kun mukana on ohje pieniin pannukakkuihin, joihin presidentti vierailullaan oli ihastunut.

Lukija pääsee kirjeiden avulla myös pohdiskelemaan tieteen tärkeyttä ja sitä, mitä tunteita käy läpi lapsensa hylkäävä äiti.

Kirjeitä voi lukea joko putkeen tai yksitellen nautiskellen vaikka aamun alkajaisiksi tai illan päätteeksi. Mielenliikutuksilta ei voi aina välttää, mistä toimikoon esimerkkinä tämä fyysikko Richard Feynmanin jälkikirjoitus kirjeessä kuolleelle vaimolleen: ”PS. Anteeksi, etten postittanut tätä, mutta en tiedä uutta osoitettasi.”