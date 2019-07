Kirja-arvio: Tosisatukirja yrittää tarjota uusia roolimalleja pojille (ja kaikille muille), mutta päätyy pönkittämään urheilijamyyttejä

Urheilijat ovat turhan edustettuina Sankaritarinoita pojille (ja kaikille muille) -kirjassa, mutta mukana on onneksi muutama tuoreempikin esikuva.

Emmi Jäkkö ja Aleksis Salusjärvi (toim.): Sankaritarinoita pojille (ja kaikille muille). 192 sivua. Into.

Todellisten ihmisten tarinoita sadunomaisessa muodossa kertovat kirjat olivat viime vuoden hitti. Taru Anttosen ja Milla Karppisen toimittama Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) pääsi jopa ehdolle lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

Tosisatukirjojen ensimmäinen aalto keskittyi naisiin ja tyttöihin, sillä kirjoilla haluttiin monipuolistaa satujen tarjoamaa naiskuvastoa, joka yleensä typistyy ilkeisiin äitipuoliin ja tottelevaisiin prinsessoihin. Nyt ovat vuorossa pojat, jotta muistaisimme, että sankareita eivät ole vain ne kaikkein kovaäänisimmät ja voimakkaimmat rämäpäät.

Emmi Jäkkö ja Aleksis Salusjärvi ovat toimittaneet kirjan Sankaritarinoita pojille (ja kaikille muille) – Kertomuksia huikeista miehistä Arvo Ylpöstä Kimi Räikköseen.

Kirja jäljittelee jo aiemmista kirjoista tuttua kaavaa. Jokainen sankaritarina on kirjoitettu parin sivun mittaiseksi, minkä lisäksi niiden oheen on liitetty muotokuva sekä pieni tietoisku kustakin henkilöstä. Kirjaa on ollut tekemässä useita kirjoittajia ja taiteilijoita.

Vaikka kirjan ajatuksena on luoda laajempaa kuvaa miehisistä sankareista, ovat ne perinteisimmät eli urheilusankarit hitusen yliedustettuina. Pojat (ja kaikki muutkin) löytävät varmasti esikuvia urheilun saralta ilman että tällaiseen kirjaan nostetaan jalkapalloilija, F1-kuljettaja, koripalloilija ja jääkiekkoilija.

Muutamia kulttuurihistorian keskeisiä merkkihenkilöitä on myös jätetty pois, ehkä tarkoituksella, jos ajatuksena on ollut keskittyä ennemminkin eläviin henkilöihin.

Mukaan on mahtunut kuitenkin myös todella kiinnostavia henkilöitä. Esimerkiksi rap-artisti ja yrittäjä Signmark, malli Zakarie Ali sekä päihde- ja rikostaustaisia nuoria tukeva ja ohjaava Kimmo Gustafsson ovat ansainneet paikkansa kirjassa.

Vaikka osa kertomuksista kaipaisi tekstiinsä enemmän jouhevuutta, kirja on varmasti tärkeä monille lapsille. Tämän tai muidenkaan saman kategorian kirjojen nimistä ei kannata leimaantua, nämä ovat tärkeitä tarinoita aivan kaikille.