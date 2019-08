Elokuva-arvio: Guillermo del Toron tuottama kauhuelokuva on pelottavin vuosiin

Scary Stories to Tell in the Dark lukeutuu parhaimpiin kauhuelokuviin, mitä tällä vuosikymmenellä on tehty. Ja se on niistä kenties pelottavin.

George Kraychyk

Joukko nuoria saavat käsiinsä kirjan, johon ilmestyy heidän nimillään varustettuja tarinoita. Heidän kauhukseen tarinat käyvät toteen.

Alvin Schwartzin lasten kauhukirjasarjaan perustuva Scary Stories to Tell in the Dark kertoo nuorista, jotka löytävät halloweenin aikaan hylätystä kartanosta salaperäisen kirjan.

Hirvittäviä tarinoita sisältävä kirja kuului aikoinaan kartanon synkkään huoneeseen vangitulle tytölle, joka keksi toinen toistaan pelottavimpia tarinoita. Nyt nuoret pääsevät kokemaan yksitellen karmivia tilanteita, kun kirjaan ilmestyvät uudet tarinat käyvät toteen.

Scary Stories to Tell in the Dark on pitkään aikaan hyvin pelottava kauhuelokuva. Elokuva pitkittää kohtauksia piinaavasti ja kaikenlaiset hirviöt tuntuvat aidoilta. Osa näistä hirviöistä jää mieleen pitkäksikin aikaan.

Jokainen tarina on omanlaisensa ja jokainen niistä on kauhistuttava. Variksenpelättikohtaus on elokuvan hyytävin hetki, joka saa lihakset jäykistymään.

Elokuvan on tuottanut meksikolainen Guillermo del Toro, joka on myös yksi käsikirjoittajista. Del Toro tunnetaan kauhufantasiaohjauksistaan, joista mainittakoon Pan's Labyrinth ja parhaan elokuvan Oscar-palkinnon voittanut The Shape of Water.

Alvin Schwartzin kirjasarja koostuu kolmesta kokoelmasta, jotka sisältävät lyhyitä kauhutarinoita. Kirjat julkaistiin 1980- ja 1990-luvuilla. Vuonna 2011 julkaistiin uudelleen kuvitetut versiot, mikä sai kuitenkin faneilta kriittisen vastaanoton. Alkuperäiset kuvitukset ovat Stephen Gammellin käsialaa. Elokuvassa nähtävät hirviöt ovatkin erittäin samannäköisiä, kuin Gammellin piirrokset.

Vaikka elokuva on hyvin pelottava, se tökkii paikoitellen juonen kanssa. Juonenkulku on samanlaista uudelleenkierrätystä, kuin suurin osa nykyajan kauhuelokuvista. Mielelläni olisin nähnyt elokuvan Del Toron ohjaamana, joka olisi varmasti saanut näyttelijöihin ja juoneen enemmän potkua. Ohjauksesta vastaa kuitenkin norjalainen André Øvredal. Isoimman roolityön elokuvassa tekee Zoe Margaret Colletti Stellan roolissa, joka suoriutuu osastaan uskottavasti, mutta hahmo on tylsä. Elokuva olisi voinut keskittyä myös enemmän muihinkin henkilöihin.

Scary Stories to Tell in the Dark on ehdottomasti jokaisen kauhuelokuvien ystävä nähtävä. En malta odottaa jatko-osaa!

Scary Stories to Tell in the Dark ensi-illassa tänään 9.8.2019.