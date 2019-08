Elokuva-arvio: Tarantinon yhdeksäs elokuva on pettymys – tähtinäyttelijöin varustetun Hollywood-tarinan dialogi on uuvuttavaa seurattavaa

Leonardo DiCaprion ja Brad Pittin tähdittämä Once Upon a Time in Hollywood on ohjaaja-käsikirjoittaja Quentin Tarantinolta yllättävän pitkäveteinen elokuva.

DiCaprion näyttelemä tv-tähti Rick Dalton yrittää kehittää uraansa Hollywoodin kultakauden loppupuolella.

Quentin Tarantinon yhdeksäs elokuva Once Upon a Time in Hollywood kertoo tarinan televisiotähti Rick Daltonista (Leonardo DiCaprio), joka yrittää menestyä 1960-luvun Los Angelesissa. Hänen sijaisnäyttelijänsä Cliff Booth (Brad Pitt) hamuaa stunttimiehen töitä, mutta huhut, että hän on murhannut vaimonsa, vaikeuttavat työnsaantia.

Rickin naapurissa asuu elokuvaohjaaja Roman Polanskin vaimo Sharon Tate (Margot Robbie), joka on juuri luomassa itselleen näyttelijän uraa. Menestyksekäs aviopari viettää vapaa-aikansa juhlien, kun taas Rick pohtii, onko hänen uransa jo saavuttanut loppunsa.

Kun ohjaaja-käsikirjoittaja Quentin Tarantinon seuraavan elokuvan aiheeksi paljastettiin vuonna 1969 tapahtunut Sharon Taten murha, ajatukset lähtivät pyörimään. Miten tämä järkyttävä tapahtuma kerrottaisiin pitkässä elokuvassa?

Tarantino kuitenkin näyttää lähes koko elokuvan ajan DiCaprion ja Pittin näyttelemien hahmojen ystävyyttä ja se käy jo ensimmäisen tunnin aikana hyvin uuvuttavaksi.

Tarina sisältää hyvin tylsää dialogia ja se pysyy jatkuvasti paikoillansa, eikä se etene minnekään. Tarantino haluaa edetä mahdollisimman hitaasti ja elokuvassa nähdäänkin esimerkiksi paljon turhanpäiväistä autolla ajamista. Vasta elokuvan loppupuolella ohjaaja yllättää katsojan tutulla tyylillään.

Värikäs ja kauniisti lavastettu Hollywood tuo hitaaseen juoneen valoa, myös elokuvan soundtrack on upeaa kuunneltavaa.

Once Upon a Time in Hollywood on pieni pettymys lahjakkaalta elokuvantekijältä, mutta onneksi siinä on loistavat näyttelijät. Varsinkin Al Pacinon roolisuoritus on näyttelijän yksi mielenkiintoisimmista aikoihin. Myös Bruce Leetä esittävä Mike Moh on äärimmäisen syventynyt roolinsa ja näyttääkin aivan Leeltä.

Tarantino on paljastanut, että hän tekee vielä yhden elokuvan, jolloin hänen filmografiansa koostuisi kymmenestä elokuvasta. Jään odottamaan sitä innolla – kunhan se vain tällä kertaa ylittäisi odotukset.

Once Upon a Time... in Hollywood ensi-illassa tänään 16.8.2019.