Elokuva-arvio: Mielenkiinnoton zombie-satiiri haaskaa näyttelijöiden lahjakkuudet

Abbot Genser / Focus Features

Cliff (Bill Murray) ja Mindy (Chloë Sevigny) työskentelevät poliiseina pienessä Centervillen kaupungissa, joka joutuu zombien hyökkäyksen kohteeksi.

Ilmiömäisellä näyttelijäkaartilla varustettu zombiekomedia The Dead Don't Die on vain tyhjänpäiväinen hölmöily, joka jättää käyttämättä kaikkien elokuvassa nähtävien näyttelijöiden lahjakkuudet.

Bill Murrayn, Adam Driverin ja Chloë Sevignyn näyttelemä poliisikolmikko tutkii erikoista murhaa pikkukaupungissa, jonka syyksi arvuutellaan aluksi eläimen hyökkäystä. Pian kolmikolle selviää, että kaupungissa riehuu lauma zombeja, jotka ovat heränneet haudoistaan omituisen ilmiön takia. Yksi poliiseista jo kertookin moneen kertaan, että tämä tulee päättymään huonosti.

Muissa rooleissa nähdään muun muassa Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop, Selena Gomez ja Tom Waits.

Murray ja Driver toimivat päärooleissa, joiden hahmoista on tehty luonteettomat. Tarina on mielenkiinnoton, eikä huumoria näytä esiintyvän ollenkaan.

Elokuvassa esiintyy ehkä yksi kekseliään koominen kohtaus, jossa Star Wars -elokuvista tuttu Adam Driver pitää hallussaan tähtihävittäjä-avaimenperää.

Myös neljännen seinän rikkominen on toisaalta ihan huvittava hetki, kun poliisit keskustelevat autossa elokuvan käsikirjoituksesta zombien ympäröimänä.

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Jim Jarmusch, joka tunnetaan muun muassa 1980-luvun elokuvistaan Muukalaisten paratiisi, Down by Law ja Mystery Train. Vuonna 2016 sai ensi-iltaan Jarmuschin ohjaama Paterson. The Dead Don't Die -elokuvassa nähdään muutamia ohjaajan luottonäyttelijöitä, kuten Bill Murray ja Adam Driver. Jarmusch käyttää elokuvissaan myös musiikkiystäviään.

The Dead Don't Die ei huonon ohjauksen ja käsikirjoituksen takia pidä näyttelijöitä viihdyttävinä, vaikka seassa onkin paljon konkareita. Steve Buscemin rooli oli sivuhahmoista ainoa, jota seurasin vähälläkin innolla.

Uudestaan tätä tuskin tarvitse katsoa. Mielellään odotan Zombielandin jatko-osaa, joka todennäköisesti voittaa tämän elokuvan sekoilun.

The Dead Don't Die ensi-illassa tänään 23.8.2019.