Elokuva-arvio: Lähes kolmen tunnin kestoinen Se-elokuvan jatko-osa on pelottava ja tuo vaikuttavasti esille myös seksuaalivähemmistön

Brooke Palmer

Ystävyksien iloinen jälleennäkeminen koituu pelottavaksi seikkailuksi pahaa vastaan.

27 vuotta sitten Luusereiksi itseään kutsuva ystäväpiiri joutui taistelemaan pahaa Pennywise-klovnia vastaan. He lupasivat toisilleen, että jos Se palaa, he kokoontuvat jälleen yhteen ja tuhoavat Sen ikuisesti.

Se-elokuvan toisessa osassa aikuisiksi varttuneet ystävykset palaavat jälleen kerran pikkukaupunki Derryyn ja yrittävät kukistaa Pennywisen, joka on palannut kaupunkiin.

Se: Toinen luku perustuu Stephen Kingin pitkään kauhuromaaniin. Elokuvan ensimmäinen osa julkaistiin vuonna 2017 ja siitä tuli maailman tuottoisin R-luokitettu kauhuelokuva. Suomessa se keräsi noin 180 000 katsojaa.

Lähes kolmen tunnin kestoinen kauhuelokuva ei jätä kertaakaan katsojaa tylsistyneeksi, vaan jatkuvasti erilaiset säikytykset pitävät silmät hereillä. Edellisestä osasta tuttu pelottava ilmapiiri pääsee jälleen kerran valloilleen.

Lapsinäyttelijät ovat tälläkin kertaa pienesti mukana elokuvassa, mutta aikuisnäyttelijät toimivat pääosassa. Heidän roolityönsä on harvinaisen hyvää. Richietä näyttelevä Bill Hader on kuitenkin parhain ja hauskin, tästä hahmosta ei voi muuta kuin tykätä. Elokuva tuo hänelle myös draamallisen puolen, kun hän piilottelee todellista seksuaalisuuttaan.

Ruotsalaisnäyttelijä Bill Skarsgårdin esittämä Pennnywise eli Se on elokuvan helmi. Rooli on selvästi luotu hänelle ja Skarsgård pitää jännityksen korkealla koko elokuvan ajan.

Muutama kohtaus on hieman liioiteltu, kuten kohtaus, jossa suuri patsas herää eloon. Onneksi tarinassa on kuitenkin paljon edellisen osan tapaan karmivia hetkiä, jotka tekevät elokuvasta häikäisevän. Alussa nähtävä tilanne, jossa kaksi miestä joutuu homofobisen jengin kohteeksi, on yksi julmimmista kohtauksista, mitä elokuvissa on koskaan nähty.

Kirjaa lukematta en voi mainita, mitkä kohtaukset on toteutettu elokuvassa samalla tavalla tai eri tavalla kuin kirjassa. 1990-luvulla tehtyyn minisarjaan verrattuna tämä uudempi versio on kuitenkin hyvin erilainen. Ja parempi.

Se: Toinen luku ensi-illassa tänään 6.9.2019.

Courtesy of Warner Bros. Pictures

Pennywise (Bill Skarsgård) kuuluu kauhuelokuvien pelottavimpiin hahmoihin.