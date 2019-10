Elokuva-arvio: Joaquin Phoenix loistaa uudessa Joker-elokuvassa – häikäisevä ja väkivaltainen trilleri kertoo sarjakuvarikollisen syntytarinan

Niko Tavernise / Warner Bros. Entertainment Inc.

Joker kertoo tunnetun sarjakuvarikollisen syntytarinan.

Arthur Fleck elää vaikeaa elämää lohduttomassa Gothamin kaupungissa. Arthur työskentelee klovnina, hoitaa äitiään ja haaveilee stand up -koomikon urasta. Kollegoiden kiusaamisen kohteeksi joutuminen ja jatkuvat pahoinpitelyt tekevät hänen olostaan onnettoman. Sekään ei auta asiaa, ettei hän pysty sairauden takia olemaan nauramatta.

Arthurin elämä saa kuitenkin uuden käänteen, kun hän joutuu metrossa pahoinpitelyn uhriksi. Tämä johtaa mielenosoituksiin, joita aiheuttavat klovnimaskiset ihmiset.

Joaquin Phoenixin tähdittämä Joker on erinomainen elokuva ihmisestä, joka huomaa elämänsä olevan tragedian sijaista komedia. Phoenixin vaikuttava roolityö vangitsee katsojan väkivaltaisen kaupungin ympäristöön. Gotham näytetään hyytävänä suurkaupunkina, jota johtaa rikkaat. Hyvin toteutettu musiikki liikuttaa katsojaa aitojen lavastuksien läpi karuissa maisemissa.

Elokuva liikkuu osittain hitaasti eteenpäin vailla ihmeempiä vuorosanoja, mutta hämmästyttää katsojan kohtauksilla, joita ei osannut odottaa.

Sivuosassa nähdään Robert De Niro, joka näyttelee talk show -juontaja Murray Franklinia. De Niro on sanonut, että hahmo on kunnianosoitus hänen aikaisemmalle roolilleen elokuvassa Koomikkojen kuningas. Vaikka näyttelijän suoritus onkin samanlaista kierrätystä kuin hänen viimeaikaisemmat työnsä, kemia yhdessä Phoenixin kanssa toimii. Loppupuolella nähdään nimittäin yllättävän upea hetki, jossa Phoenixin ja De Niron roolihahmot keskustelevat talk show -ohjelmassa. Kohtauksen päätös saa sanomaan ääneen "oho".

Elokuvan on ohjannut Todd Phillips, joka tunnetaan muun muassa Kauhea kankkunen -trilogiasta. Phillips on myös toinen elokuvan käsikirjoittajista ja yksi tuottajista.

Joker voitti Kultaisen leijonan Venetsian elokuvajuhlilla elokuussa. Kyseinen palkinto annetaan parhaalle elokuvalle, ja Joker oli mielenkiintoinen valinta voittajaksi. Ensi vuoden Oscar-gaala tulee olemaan erittäin jännittävä, Phoenix tulee takuulla saamaan Oscar-ehdokkuuden. Voittoa en sanoisi aivan varmaksi, sillä myös Taron Egertonin roolisuoritus Rocketmanissa oli suurenmoinen.

Yksi kysymys herää monella mieleen; kuka on paras Jokeri? Vuosien varrella roistoa on esittänyt elokuvissa Joaquin Phoenixin lisäksi Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto sekä lukemattomat ääninäyttelijät. Phoenixin Jokeri on hyvin erilainen, siisti ja tyylikäs. Rooli on saanut maailmalla paljon kiitosta. Silti se jää kakkoseksi Ledgerin roolille elokuvassa Yön ritari. Nicholsonin suoritukseen verrattuna Phoenix on lähes tasoissa. Romeron esittämä Jokeri on ajan kuluessa menettänyt hohtonsa, mutta toimii edelleen nostalgian nälkäisille. Leton näyttelemä hahmo sai paljon negatiivista palautetta, ja Phoenixin versio voittaa hänet mennen tullen.

Joker ensi-illassa tänään 4.10.2019.

Courtesy of Warner Bros. Entertainment Inc.

Joaquin Phoenixin näyttelemä Arthur elää maailmassa, jossa häntä pilkataan ja kohdellaan väkivaltaisesti.