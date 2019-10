Elokuva-arvio: Angelina Jolie palaa Pahattaren rooliin synkässä jatko-osassa

Disney Enterprises Inc.

Angelina Jolie palaa jälleen kerran ilkeään rooliinsa.

Vuoden 2014 ensi-iltansa saaneen Maleficent - Pahatar -elokuvan jatko-osa kertoo ihmisten ja tummien keijujen välisestä kamppailusta.

Vuosia myöhemmin edellisen osan jälkeen prinsessa Aurora on menossa naimisiin prinssi Phillipin kanssa. Vastentahtoinen Pahatar on kutsuttu illalliselle tapaamaan Phillipin vanhempia, eli kuningasparia. Vaikka Pahatar kääntyikin hyväksi vuosia sitten, häntä pidetään edelleen vaarallisena hänestä levitettyjen tarinoiden takia.

Illallinen päättyy huonosti Pahattaren kirottua kuninkaan. Tai näin ainakin luullaan.

Pahatar ajautuu uuteen paikkaan, josta hän löytää samankaltaisia keijuja, kuin hän itsekin on. Samaan aikaan häijy kuningatar Ingrith on suunnittelemassa ansaa taikaolennoille, tarkoituksenaan valloittaa taikamaailma. Tummat keijut ovat kuitenkin tekemässä hyökkäystä ihmisten luo ja yhdessä Pahattaren kanssa he taistelevat kuningattaren armeijaa vastaan suuressa sodassa.

Ensimmäinen elokuva oli kaunis ja pursui hienoja erikoisefektejä. Erilainen versio Prinsessa Ruususesta Pahattaren näkökulmasta herätti kiinnostusta. Kakkososa jatkaa samalla tyylillä, paitsi että se on paljon synkempi. Hölmöt taikaolennot ovat pitämässä lasten huumoria esillä, mutta ykkösosasta tuttu Pahattaren komiikka on jätetty sivummaksi. Elokuva perehtyy enemmän taisteluihin.

Angelina Jolie on jälleen kerran mainio ihanan ilkeässä roolissaan. Tällä kertaa huomion vie kuitenkin Michelle Pfeiffer kuningattaren roolissa. Pfeifferin näytteleminen on parasta, kun hän on pahiksen roolissa. Elle Fanning Aurorana oli taas yhtä ihana kuin viimeksikin. Haluan hehkuttaa myös hauskaa keijukolmikkoa. Näyttelijöistä mielenkiinnottomin on Harris Dickinson prinssi Phillipinä. En myöskään pitänyt lainkaan Gerdasta, Jenn Murrayn näyttelemästä ärsyttävästä kätyristä, joka toimii kuningattaren oikeana kätenä.

Ykkösosaa toivoin suuresti pitemmäksi. Jatko-osa ei onneksi tunnu liian lyhyeltä taikka pitkältä. Siitä jäi kuitenkin kaipaamaan sitä Pahattaren komiikkaa, jota Jolie esittää mainiosti.

Joka tapauksessa mukaansa tempaavat erikoisefektit ja sivuosassa nähtävän Pfeifferin roolisuoritus tekevät jatko-osasta yhtä hyvän, kuin edeltäjänsäkin.

Maleficent 2: Pahan valtiatar ensi-illassa tänään 16.10.2019.