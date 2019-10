Kirja-arvio: Katkeran naisen kosto on karmaiseva – pariskunnan valtataistelussa kaikki keinot ovat sallittuja

Camilla Läckberg: Kultahäkki. Suomennos: Aleksi Milonoff. Otava. 350 s.

Ryysyistä rikkauksiin ponnistanut Faye elää useimpien silmissä täydellistä elämää. Arvoesineitä tihkuva koti Tukholman keskustassa, komea aviomies ja herttainen tytär sekä vaatekaappi täynnä kalliita merkkivaatteita. Sisimmässä kummittelevat silti tuskaiset muistot lapsuudesta.

Aiemmin itsevarmuutta ja tarmoa pursuava Faye on luopunut omasta elämästään miehensä Jackin vuoksi. Mutta millä hinnalla? Onko hänen ympärilleen luomasta kultaisesta häkistä enää pakoreittiä ulos?

Kun Fayen puoliso jää kiinni syrjähypystä, menee Fayen elämältä pohja. Pian hän aloittaa katkeran suloisen ja julman kostosuunnitelman toteuttamisen.

Ruotsin myydyin dekkarikirjailija Camilla Läckberg nousi suosioon Fjällbacka-sarjallaan, josta on ilmestynyt jo yli 10 osaa. Myös uusi Faye-sarja on etäisesti kytköksissä samaan paikkaan, sillä Faye on viettänyt Fjällbackassa lapsuusvuotensa. Myös Läckberg itse on sieltä kotoisin.

Kirja etenee kolmessa eri ajassa: päähenkilön lapsuudessa, opiskelijavuosissa ja nykyajassa. Pienempiä ja suurempia rikoksia vilahtelee läpi tarinan. Pelottava kirja ei kuitenkaan ole, vaan ahdistavuus on enemmän psykologista.

Välillä päähenkilöt tuntuvat liiankin kliseisiltä hahmoilta. Toisaalta Tukholman kaduilla saattaa tälläkin hetkellä kävellä ulkoapäin täydelliseltä näyttäviä mutta sisäisesti vankina olevia naisia.

Yhteiskunnallisesti kirja korostaa hienosti sitä, miten ulkopuolisille avioliiton kulisseja pidetään pystyssä hinnalla millä hyvänsä, vaikka kotona tilanne on jo räjähtänyt käsiin. Tällöin kukaan ei osaa puuttua taustalla muhivaan alistamiseen ja vallankäyttöön.

Yllätyin, että Kultahäkki on kaksiosaisen sarjan ensimmäinen osa. Viime metreille jännitystä huokuva kostotarina saattoi saavuttaa huippunsa jo ensimmäisessä osassa.