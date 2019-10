Elokuva-arvio: Ihmemaa Ozista rakastetuksi tähdeksi – Judy Garlandista kertova elokuva on spektaakkelimainen taidonnäyte

David Hindley

Judy Garland (Renée Zellweger) viihdyttää ihmisiä persoonallisella lauluäänellään.

Judy Garlandin elämästä kertova elokuva Judy sijoittuu vuoteen 1968, jolloin yhdysvaltalainen näyttelijä-laulaja esiintyi Lontoossa loppuunmyydyillä konserteilla. Elokuva perustuu Peter Quilterin näytelmään End of the Rainbow.

Alussa nähdään, kun elokuvastudio Metro-Goldwyn-Mayerin johtaja Louis B. Mayer keskustelee nuoren Garlandin kanssa. Mayer kysyy, haluaako Garland menestyä upealla äänellään vai "olla niin kuin muutkin tytöt". Garland päättää työskennellä studiolla ja 30 vuoden päästä hänellä on takanaan neljä epäonnistunutta avioliittoa ja kolme lasta.

Rahaongelmissa epätoivoinen Garland päättää laulaa Lontoossa, jossa hänen konserttinsa ovat suuri menestys. Yksityiselämän ongelmat käyvät kuitenkin vaikeiksi ja esiintyminen tuntuu olevan kerta toisensa jälkeen entistä hankalampaa.

Pääosassa nähtävä Renée Zellweger näyttelee roolinsa ilmiömäisesti ja hänen lauluosuutensa ovat kauniita. Varsinkin Ihmemaa Oz -elokuvasta tutun Over the Rainbow -kappaleen Zellweger esittää tunteellisesti ja herkästi. Suomessa kuuluisan laulun on levyttänyt muun muassa Vieno Kekkonen, Reijo Taipale ja Olavi Virta nimellä Sateenkaaren tuolla puolen.

Vaikka Garlandin elämä näytetäänkin ongelmallisena, hänellä oli rakastava suhde lapsiinsa. Lontooseen hän lähteekin vain siksi, että saisi kerättyä omaisuutta lapsiensa takia, sillä hänellä ei ole edes kotia. Lisäksi elokuva kulkeutuu Garlandin nuoruusvuosiin, jolloin häijy Louis B. Mayer piti näyttelijää vankina elokuva-alalla; hän sai vähän ruokaa, eikä hänellä ollut valinnanvapautta lainkaan. Elokuvassa on kuitenkin myös lempeän iloinen hetki, kun Garland vierailee miesparin luona. Garlandilla oli mittava faniyleisö homoyhteisössä ja hänestä tulikin suuri homoikoni.

Lopuksi elokuva opettaa, ettei sydäntä mitata rakastamisen määrällä vaan sillä, kuinka paljon muut rakastavat sinua.

Judy ensi-illassa tänään 25.10.2019.