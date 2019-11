Elokuva-arvio: Hohto sai jatkoa – Stephen Kingin kauhuromaaniin perustuva Doctor Sleep jäljittelee Kubrickin tyyliä

Jessica Miglio

Ewan McGregorin esittämä Danny joutuu vielä kerran palaamaan kauhistuttaviin menneisyyden tapahtumiin.

Stephen King julkaisi vuonna 1977 kauhuromaanin Hohto, josta ohjaaja Stanley Kubrick teki elokuvan vuonna 1980. Elokuvaa pidetään nykyään yhtenä kauhuelokuvien mestariteoksena, vaikka King ei siitä välittänytkään.

King jatkoi kirjansa tarinaa vuonna 2013, julkaistuaan Tohtori Unen. Tähän pohjautuva elokuva Doctor Sleep pitää yllä Kubrickin tyyliä.

40 vuotta Hohdon tapahtumien jälkeen Danny Torrance (Ewan McGregor) on pidätellyt yliluonnollista kykyään "hohtaa", mutta kaikki muuttuu kun hän tapaa Abra-nimisen tytön (Kyliegh Curran), jolla on samankaltaisia voimia.

Abran kykyjen ansiosta hän näkee järkyttävän murhan, jonka takana on Rose the Hatin (Rebecca Ferguson) johtama ryhmä. Ryhmä metsästää yliluonnollisia kykyjä omistavia ihmisiä, joista he imevät itselleen lisää elinikää.

Danny ja Abra liittoutuvat ryhmää vastaan, ja lopuksi Danny joutuu kohtaamaan ennestään tutun Overlook-hotellin voittaakseen Rosen.

Doctor Sleep on pelottava ja loisteliaasti toteutettu jännityselokuva. Kubrickin tyylin jäljitteleminen on tehty tarkasti ristiinleikkauksista ilmakuvauksiin, mutta pidemmän päälle se alkaa käydä liialliseksi matkimiseksi. Elokuvan ohjaaja Mike Flanagan piilottelee liikaa omaa ohjaustyyliään, vaikka se näkyykin aina silloin tällöin.

Myös Hohdosta tutut roolihahmot ovat toteutettu uudestaan, näyttäen osittain liiankin erilaisilta ja oudoilta, esimerkkinä kummallisen näköinen Jack Nicholsonin kaksoisolento.

Näyttelijöistä on vaikea sanoa parhain, sillä jokainen näyttelijä tekee erinomaista työtä. Kuitenkin Rebecca Ferguson nousee esiin ihanan kauhistuttavalla hahmollaan, jota samalla rakastaa ja vihaa.

Doctor Sleep huipentuu Overlook-hotelliin, mikä toimi Hohdon tapahtumapaikkana. Vaikka Hohdosta kopioidut lavasteet ja aavemainen tunnelma toimivatkin erittäin hyvin, ihmetyttämään jäi se, etteivät roolihahmot tunnu välittävän kylmästä talvisäästä ohuine vaatteineen. Lisäksi elokuvan nimi ei liity kumma kyllä juurikaan juonen sisältöön. Juonen kannalta turhassa kohtauksessa Danny tapaa sairaalassa kuolemaa tekevän potilaan, joka kutsuu Dannya tohtori Uneksi.

Stanley Kubrickin Hohto sisältää älyttömän paljon piiloviestejä, mitkä ovat aiheuttaneet paljon keskustelua fanien keskuudessa. Hohdon sisältö oli niin mielenkiintoinen, että elokuvasta tehtiin dokumentti Room 237 vuonna 2012. Todennäköisesti myös Doctor Sleep tarjoaa katsojille paljon pikkuriikkisiä asioita, jotka huomaa vain katsoessaan elokuvan useampaan otteeseen.

Stephen Kingin Doctor Sleep ensi-illassa tänään 1.11.2019.