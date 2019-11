Elokuva-arvio: Uusi toiminnallinen Terminator on vaikuttava jatko-osa, josta Arnold Schwarzenegger tekee vieläkin paremman

INDUSTRIAL LIGHT & MAGIC

Rev-9 on elokuvan paha terminaattori, jonka ainoa tehtävä on tuhota. Häntä esittää Gabriel Luna.

Uusi Terminator-elokuva pyyhkii kaikki aikaisemmat osat, luukun ottamatta ensimmäistä ja toista. Terminator: Dark Fate on siis jatkoa elokuvalle Terminator 2 – Tuomion päivä. Elokuvan on ohjannut Tim Miller, ja yhtenä tuottajista toimii ykkös- ja kakkososan ohjannut James Cameron.

Elokuvan juoni on yksinkertaisuudessaan sama kuin edellisissäkin osissa. Kaksi henkilöä lähetetään tulevaisuudesta ajassa taaksepäin, toisen tarkoituksena olla pelastaja, toisen tuhooja. Tällä kertaa ajassa matkustaa Grace, ihminen jolle on tehty eräänlainen operaatio, minkä ansiosta hän pystyy tekemään samoja asioita kuin terminaattorit. Gracen tarkoitus on pelastaa Daniella-niminen tyttö, jonka osa tulevaisuudessa on merkittävä. Toinen tulevaisuudesta saapunut on terminaattori, joka on tullut tappamaan Daniellan.

Linda Hamilton palaa rooliinsa Sarah Connorina, josta on tullut terminaattorien metsästäjä. Vaikka hän pelastikin maailman tuholta vuosia sitten, koneet ja ihmiset ovat taas aloittaneet sodan tulevaisuudessa. Yhdessä Gracen kanssa Sarah yrittää suojella Daniellaa, ja tuhota terminaattorin.

Terminator: Dark Fate on hieno jatko-osa, jossa toimintaa riittää nopeilla leikkauksilla. Uusi terminaattori Rev-9 on kenties voimakkain muihin terminaattoreihin verrattuna ja hänen ominaisuutensa on itsensä monistaminen. Se on lähes samanlainen kuin kakkososan T-1000, joka pystyi muuttamaan muotoaan. Rev-9 ei vedä vertoja tälle.

Terminator-elokuva ei tietenkään olisi mitään ilman Arnold Schwarzeneggeria, joka hyppää mukaan elokuvaan juonen puolivälissä. Vaikka jo yli 70-vuotias Schwarzenegger toimiikin elokuvassa hölmönä perheen isänä, hänen patsasmainen näyttelemisensä on nautinnollista seurattavaa. Mitään ihmeellisiä sitaatteja näyttelijä ei lausu tällä kertaa. Kuuluisan I'll be back -lausahduksenkin varastaa Linda Hamilton.

Juoni on osittain vaikea käsittää, sillä tulevaisuuden tapahtumista ei kerrota tarpeeksi yksinkertaisesti. Elokuvan joutuu ehkä katsomaan toiseenkin kertaa, että kaikki käy järkeen. Muutenkin ajassa matkustaminen herättää usein liikaa kysymyksiä.

Terminator: Dark Fate ensi-illassa tänään 1.11.2019.

Kerry Brown / SKYDANCE PRODUCTIONS AND PARAMOUNT PICTURES

Arnold Schwarzeneggerin esittämä terminaattori liittyy mukaan pelastajien puolelle. 72-vuotias Schwarzenegger pystyy edelleen pitämään tunnelman koholla.