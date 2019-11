Kirja-arvio: Uutuuskirja tarjoaa tärppejä tietovisaajalle ja visakysymysten laatijalle

Magnus Mali: Haluatko triviamestariksi? 512 sivua. Otava.

Maaseudun Tulevaisuudessa ilmestyy joka viikko 10 kysymystä -tietovisa. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun vastuuvuorossa oleva toimittaja on unohtanut velvollisuutensa laatia kysymykset. Muun työkiireen keskellä on yllättävän työlästä keksiä pika-aikataululla kymmenen suhteellisen järkevää, ei liian helppoa eikä liian vaikeaa kysymystä lehteen. Joskus visaan livahtaa vahingossa sama kysymys, joka on siellä ollut jo edellisellä viikolla.

Tv-tietovisailijana ansioituneen Magnus Malin havainto on sama: tietokilpailuissa toistuvat usein samat kysymykset. Kun painaa tietyt faktat hyvin mieleensä, pärjää paremmin kuin kaverit.

Haluatko triviamestariksi? -kirjaan Mali on koonnut 20 kysymyksen patteristoja eri aihealueista. Klassikkoelokuvat-luvussa esimerkiksi kysytään, kuka on säveltänyt musiikin elokuvaan Kummisetä, ja Kalenteri-luvussa, minkä niminen viikko edeltää pääsiäistä. Lukujen lopusta löytyvät oikeat vastaukset kysymyksiin.

Kirjan luvuissa on myös erilaisia listauksia: on asukasluvultaan maailman suurimmat kaupungit, merkkihenkilöiden aviopuolisoja, yleisurheilun MM-kisojen isäntäkaupunkeja.

Eniten pidän kuitenkin Tiesitkö, että...? -otsikon alta löytyvistä faktoista. Ne ovat kummallisia juttuja, joita saatetaan joskus kysyä tietovisassa, mutta ellei, ainakin niillä voi briljeerata tavallisessa loppuillan keskustelussa.

Tämä kirja sopii tietovisailujen ystäville. Vain kilpailunhaluisimmat puurtajat jaksavat opiskella listoja täynnä olevan järkäleen kannesta kanteen. Loput voivat valita listoista ja faktoista itselleen mieluisimmat tai huonoimmin hallussa olevat ja päteä jatkossa juuri niillä.

Kirjan arvostelukappale jää MT:n toimitukseen. Luulenpa, että se pelastaa pian jonkun työkaverin, joka on velvollisuutensa unohtanut ja jolle annetaan vain tunti aikaa keksiä uusi 10 kysymystä -visa lehteen ja verkkoon.