Kirja-arvio: Leijonakuninkaan menestyksekäs soundtrack sai Keith Richardin kihisemään kiukusta – Elton Johnin omaelämäkerta on mieletön kurkistus laulajan elämään

Elton John: Minä Elton John. 368 sivua. Johnny Kniga.

Elton John avautuu vaikuttavassa omaelämäkerrassaan lapsuudestaan, jolloin hän oli Reginald Dwight, ujo ja hiljainen pikkupoika Englannin Pinneristä, jota hänen äitinsä halveksi koko elämänsä aikana. Isäkään ei pitänyt pojastaan, ja ainoat hyvät hetket vietettiin jalkapallostadionilla.

Siirtyessään musiikkiuralle, Reginald muutti nimensä Elton Johniksi. Uran menestysvuosina 1970-luvulla tämä ujo ja hiljainen poika muuttui kokaiinin ja alkoholin suurkäyttäjäksi.

Urallaan laulaja koki monia surkeita tilanteita epätoivoisista rakkaussuhteista itsemurhayrityksiin. Hän hakeutui vieroitushoitoon 1990-luvulla, ja päästi irti huumeista, alkoholista ja ylensyönnistä. Tie menestykseen on ollut muutaman kerran lähellä kuolemaa. 2000-luvulla Elton joutui sairaalaan useampaankin otteeseen.

Huonoista vaiheista huolimatta elämäkerta näyttää paljon iloisia hetkiä. Ystävyys laulunsanoittaja Bernie Taupinin kanssa oli huikeaa, vaikka molemmat kohtasivatkin takaiskuja. Kirjassaan Elton mainitsee monesti, kuinka hänen elämänsä olisi ollut erilaista, jos hän ei olisi saanut Taupinin sanoittamia lauluja käsiinsä, mistä heidän ystävyytensä ja uransa alkoi. Kaksikko on edelleenkin rakkaita ystäviä.

Kirjassa käydään läpi paljon Elton Johnin ystävyyssuhteita musiikkialan ihmisiin Freddie Mercurysta John Lennoniin. Erään koomisen tilanteen lukija pääsee kokemaan, kun Elton John ja John Lennon olivat hotellihuoneessa, jonne koputettiin yllättäen. Ovella oli poptaiteilija Andy Warhol, jolla oli mukana Polaroid-kamera. Lennon pyysi Eltonia, ettei pyytäisi häntä sisään, sillä molemmat olivat huumepöllyissä. Warholia ei päästetty sisään koputuksista huolimatta. Kirja kertoo saman tien selväksi, että ystävyys Lennonin kanssa oli suurenmoista. Hänen kuolemansa oli Dianan tapaan iso menetys.

Elton teki läheisen ystävänsä Rod Stewartin kanssa toisilleen kepposia, tuhoten muun muassa toistensa mainoksia. Nämä kertomukset heidän huumorintajustaan saavat välillä nauramaan ääneen lukemisen aikana.

Sanoittaja Tim Ricen kanssa Elton teki lauluja Disneyn Leijonakuningas-elokuvaan. Elokuva sai menestyksekkään vastaanoton, ja voitti parhaan alkuperäislaulun Oscarin vuonna 1995. Leijonakuninkaan soundtrackia myytiin 18 miljoonaa kappaletta ja siirtyi The Rolling Stonesin Voodoo Lounge -albumin tilalle listaykkösen paikalta Amerikassa. Tähän Keith Richard suhtautui kiukkuisesti.

Tapaaminen Elvis Presleyn kanssa osoittautui pettymykseksi, sillä rock and rollin kuningas oli tuohon aikaan jo ajautunut heikkoon kuntoon ja kuoli seuraavana vuonna tapaamisesta. Elvis oli yksi Eltonin suurimmista idoleista, jonka tapaaminen oli kuitenkin valitettavan surkea.

Kun päästään hetkeen, jolloin Elton ajautui The Sun -lehden kiusattavaksi, kirja muuttuu hetkessä painajaiseksi. Se, mitä The Sun teki laulajalle, oli todella väärin ja halpamaista. Elton kirjoittaa, että The Sun jatkoi pitkään hänen piinaamistaan valheellisilla jutuilla. Lehti kirjoitti muun muassa, että laulaja olisi ollut alaikäisten kanssa. Elton nosti lehteä kohtaan useita kanteita ja pitkän prosessin jälkeen hän sai lehden perääntymään. The Sun kirjoitti lopuksi pikkuriikkisen oikaisun, jota tuskin huomasi. Naurettavaa.

Laulaja mainitsee sanasen myös suomalaisista. Venäjän matkallaan Elton John huomasi hotellin baarissa lauman suomalaisia turisteja, jotka olivat päättäneet tulla humalaan halvalla venäläisellä votkalla, jota Elton piti tappavana aineena.

Värikkäistä ja erikoisista esiintymisasuista kirja toki kertoo paljonkin. Esimerkiksi Aku Ankka -asussa laulajan oli hankala soittaa pianoa taikka sitten kävellä. Lisäksi Eltonin suuri into shoppailla ja tavaroiden hamstraaminen tuo pieniä kiintoisia hetkiä esiin, jotka tuovat hilpeyttä samalla tavalla kuin Rod Stewartista kertovat tilanteet.

2010-luku on selvästi ollut myönteinen Elton Johnille. Hän on naimisissa miehensä kanssa ja heillä on kaksi lasta. Elton on erittäin aktiivisesti mukana AIDS-työssä. Lukemattomista suhteistaan huolimatta hän on itse välttynyt kyseiseltä sairaudelta. Hänellä on nimeään kantava hyväntekeväisyyssäätiö, jonka hän perusti vuonna 1992.

Kaikin puolin elämäkerta on mielenkiintoinen paluu menestysartistin uran ylä- ja alamäkiin. Muutaman kuvan täydentämä kirja sopii täydellisesti musiikinystäville, joita hemmotellaan ensi vuonna, kun Elton John saapuu Suomeen esiintymään.

Lue lisää:

Elokuva-arvio: Sensaatiomainen tarina Elton Johnista on tämän vuoden yksi parhaimmista elämyksistä

David Appleby / Paramount Pictures

Elton Johnin elämästä kertova elokuva Rocketman sai tänä vuonna ensi-iltansa. Kuvassa laulajaa näytellyt Taron Egerton, Elton John ja hänen miehensä David Furnish.