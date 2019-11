Kirja-arvio: Monta näkökulmaa normiasetelmaan – bändin jäsenten vaikeudet ja ristiriidat ohitetaan maininnoilla

Juha Torvinen ja Harri Hinkka: Aika Normaalia. Tarinoita Eppu Normaalista. 131 sivua. Docendo.

Eppu Normaali -yhtyeellä on ollut kahden vuosikymmenen ajan hovikuvaaja Harri Hinkka. Hänen otostensa ympärille kitaristi ja Akun Tehtaan "sekatyömies" Juha Torvinen on koonnut tarinoita vuosien varrella.

Kirjaa ei voi kutsua musiikkikirjojen aarteeksi, eikä sillä sellaista ole varmasti tavoiteltukaan. Bändin jäsenten vaikeudet ja ristiriidat ohitetaan maininnoilla.

Vaikka kuvat ovat siis aikaisintaan vuodelta 1999, Torvinen kitaroi juttuja myös bändin aiemmista vaiheista. Polveilut tekevät lukemisesta hieman haastavan.

Yhdessä Hinkan kuvien kanssa Torvisen sujuva kynä avaa silti jotain siitä huumorista, joka selittää osaltaan Eppujen suosiota.

Samalla piirtyy kuva sitkeän mutkattomasta samaan suuntaan hiihtämisestä. Suullinen sopimus, että bändi on olemassa toistaiseksi, pätee viidettä vuosikymmentä.

Ensin näyttää, että kirja on täynnä kuvia samasta asetelmasta, jossa muu bändi on kokoontunut Martti Syrjän ympärille. Mutta onneksi Harri Hinkka on jaksanut viettää aikaa bändin seurassa.

Kiinnostavimpia ovat kuvat, joita on otettu sivutuotteena ja kuvat, jotka eivät ole onnistuneet. Olisin nostanut ne kirjassa rohkeasti isompaan osaan. Niissä on bändin roso – se, mikä ei ole pelkästään "aika normaalia".