Kirja-arvio: Leelo Tungalin Toveri lapsi -romaani kuvaa Viron vaikeimpien vuosien historiaa pienen tytön näkökulmasta

Leelo Tungal: Toveri lapsi. Suomennos: Anja Salokannel ja Heli Laaksonen (runot ja laulut). 255 sivua. Arktinen Banaani.

Leelo on pieni tyttö, joka elää opettajavanhempiensa kanssa Viron maaseudulla.

Toisen maailmansodan päättymisestä on muutama vuosi, Viro on osa Neuvostoliittoa. Tuttuja ihmisiä vangitaan. Joku on Tallinnassa Pagari-kadulla Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun selleissä, joku on Patarein vankilassa, moni on kyyditty Siperiaan.

Pienen tytön elämä muuttuu, kun tuntemattomat miehet tulevat ja vievät äidin. Äidin pidätyksen jälkeen isä ja tytär jäävät kahden.

Miksi äiti vietiin pois, tyttö miettii. Johtuiko se siitä, että en ollut tarpeeksi kiltti lapsi? Pidätyksen syy selviää isän ja sukulaisten keskusteluissa: ”No meni opettamaan lapsille Viron hymnin ja kävi niiden kanssa laulamassa vapaussotilaiden haudalla…”

Leelo Tungalin (s. 1947) romaani Toveri lapsi kertoo Viron historian surullisesta vaiheesta sellaisena kuin lapsi sen koki. Romaani on Tungalin omakohtaisiin muistoihin perustuva kuvaus 1950-luvun alun Virosta, elämästä Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa.

Vaikka kuvattu aika on synkkä, romaanin sivuilla paistaa myös aurinko. Kirjailija kuvaa sydämellisesti ja huumorilla viisivuotiaan havaintoja ja päätelmiä uudesta yhteiskuntajärjestelmästä.

Radiossa soi uusien vallanpitäjien propaganda, jonka sanoitukset lapsi vaivatta oppii. Isä ja muut kuulijat räjähtävät nauruun viimeistään silloin, kun Leelo laulaa kahdesta kauniista kotkasta puun oksalla: ”Toinen kotka Lenin on, toinen uljas Stalin on.”

Toveri lapsi (Seltsimees laps) julkaistiin Virossa vuonna 2008. Romaani on saanut kaksi jatko-osaa.

Romaanitrilogiaan perustuva elokuva valittiin Virossa vuoden 2018 parhaaksi. Moonika Siimetsin ohjaama elokuva on saanut myös kansainvälisiä palkintoja.