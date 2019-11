Elokuva-arvio: Scorsesen The Irishman on nerokas saavutus, mikä kokoaa yhteen mafiaelokuvien ainutlaatuiset tähdet

Robert De Niro, Joe Pesci ja Al Pacino näyttelevät yhdessä Martin Scorsesen ohjaamassa The Irishmanissa. Elokuva on nähtävissä Netflixissä.

Netflix

Al Pacino esittää Jimmy Hoffaa, joka katosi vuonna 1975. Pacinon roolisuoritus on elokuvan näyttävin.

Ikääntynyt Frank Sheeran (Robert De Niro) istuu vanhainkodissa ja avautuu katsojille rikollisesta elämästään.

1950-luvun Pennsylvaniassa Sheeran tapaa bensa-asemalla Russell Bufalinon (Joe Pesci), pääpomon Koillis-Pennsylvanian mafiaperheestä, jonka pestiin Sheeran ajautuu.

Myöhemmin Sheeran alkaa työskennellä ammattiyhdistysjohtaja Jimmy Hoffan (Al Pacino) kanssa, ja Sheeranista tulee Hoffan oikea käsi.

Suuren kannatuksen saavuttaneen Hoffan suosio alkaa kuitenkin laskea rikosmaailmassa, sillä ihmiset eivät pidä hänen käytöksestään. Sheeran alkaa toimia välikätenä Bufalinon ja Hoffan keskellä, jotka molemmat ovat erimieltä asioista.

Netflixissä julkaistu elämäkerrallinen The Irishman on jälleen kerran elokuvaohjaaja Martin Scorseselta vaikuttava ja nerokas tarina alamaailman väestä. Elokuvassa on samantapaisia hetkiä kuin Scorsesen Mafiaveljissä ja Casinossa, mutta on silti täysin omanlaisensa. Yli kolmen tunnin elokuva on tyypillistä Scorseselle, eikä elokuva kertaakaan kaadu koko tämän ajan. Hahmoja on kuitenkin niin paljon erilaisien nimien kanssa, että pakostakin muutama henkilö unohtuu mielestä.

The Irishmanin tarina kulkee eri ajankohdissa. Nykyajassa Frank Sheeran kertoo elämästään, toisessa ollaan matkalla häihin ja kolmannessa hetkessä eletään väkivaltaisessa rikosmaailmassa, jolloin Jimmy Hoffa katosi salaperäisesti.

De Niro, Pesci ja Pacino ovat täydellinen kolmikko, joiden näkeminen samassa elokuvassa on iloa silmille. Pesci nähdään vuosien jälkeen isossa elokuvaroolissa. Pacinon roolisuoritus on kuitenkin kaikkein suurenmoisin, muiden näytteleminen on enimmäkseen tyyntä ja hiljaista. Myös Harvey Keitel nähdään pienessä sivuroolissa. Kaikki nämä näyttelijät tekevät paluun upeisiin rooleihin, joissa heidät on totuttu näkemään. Muun muassa suurin osa De Niron ja Pacinon 2010-luvun rooleista ovat olleet kaameita.

Päähenkilöiden kasvot on muutettu erikoisefekteillä nuoremmiksi, ja sen laatu on yllättävän aitoa. Erikoistehosteet parantuvat elokuvissa vuosi vuodelta, ja The Irishmanin efektit ovat mainio esimerkki siitä, kuinka katsojaa pystyy hämäämään tietokoneella.

Niko Tavernise

Joe Pesci ja Robert De Niro näyttelevät rikollisia, jotka hoitavat asioita liittyen ammattiyhdistysjohtaja Jimmy Hoffaan.