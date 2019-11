Elokuva-arvio: Viihdyttävä nykypäivän rikostarina antaa katsojille vaikean mysteerin selvitettäväksi

Claire Folger

Harlan Thrombeyn perhe joutuu keskelle murhamysteeriä.

Murhamysteerit eivät selvästikään ole vielä menneen talven lumia. Veitset esiin - kaikki ovat epäiltyjä kertoo nykyaikaan sijoittuvan rikostarinan, mikä kunnioittaa Agatha Christien tuotoksia. Elokuva on velkaa myös suuren kiitoksen vuoden 1985 elokuvalle Cluedo.

Kun äveriäs rikoskirjailija Harlan Thrombey (Christopher Plummer) löydetään kuolleena kartanostaan, etsivä Benoit Blanc (Daniel Craig) alkaa tutkia tapausta kahden poliisin kanssa.

Kuulustellessaan ristiriitaista Thrombeyn perhettä, Blanc ottaa avukseen Thrombeyn hoitajan Marta Cabreran (Ana de Armas), joka ei pysty valehtelemaan oksentamatta.

Martalla on oma salaisuutensa, minkä katsoja jo tietää alkuvaiheissa. Vaikka se tuntuukin jo mysteerin ratkaisulta, sitä se ei kuitenkaan ole.

Elokuvan näyttelijäkaarti on mahtava. Epäiltyjen joukossa nähdään Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Katherine Langford, Jaeden Martell ja Riki Lindhome. Vaikka etsivänä toimivan Daniel Craigin aksentti kuulostaakin täysin hölmöltä, hän saa Bondin roolin katoamaan hienosti.

Jokainen näyttelijä luo roolistaan omanlaisensa, ja jokainen heistä tulee katsojalle tutuksi. Ainoastaan Jaeden Martellin esittämä nuori poika jäi valitettavan pieneksi sivuhahmoksi.

Elokuvan on ohjannut Rian Johnson, joka ohjasi ja käsikirjoitti muun muassa Star Wars: The Last Jedi -elokuvan. Johnson saa hienosti näyttelijät nauttimaan rooleistaan, ja muutaman kerran saa aikaan jopa kekseliästä komiikkaa.

Veitset esiin kokoaa täysin uudenlaisen juonenkaavan, jäljitellen kuitenkin Hercule Poirot -tarinoita. Kuulusteluin ja takaumin etenevä juoni tuntui aluksi pettymykseltä, mutta onneksi elokuva pääsi vauhtiin puolessa välissä. Elokuva on eräänlainen paluu vanhoihin mysteerielokuviin ja -kirjoihin. Harmi, että aidon murhamysteerin tunnelma katoaa silloin tällöin, kun kukaan ei viitsi etsiä edes sormenjälkiä.

Murhamysteerit jatkavat vielä tuloaan, kun Kuolema Niilillä saa ensi-iltansa ensi vuonna. Agatha Christien romaaniin perustuva elokuva jatkaa Kenneth Branaghin Hercule Poirot -elokuvasarjaa. Ensimmäinen, Idän pikajunan arvoitus, sai ensi-iltansa vuonna 2017.

Veitset esiin - kaikki ovat epäiltyjä ensi-illassa tänään 29.11.2019.

Daniel Craigin esittämä Benoit Blanc on uudenlainen etsivä, joka ei kuitenkaan ole läheskään yhtä terävä kuin Hercule Poirot.