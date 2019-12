Balettiarvio: Peppi Pitkätossu ei kisko kärkitossuja jalkaan vaan varastaa kapellimestarin tahtipuikon – kurittoman baletin pääsee katsomaan tänään kotisohvalta käsin

Mirka Kleemola / Kansallisbaletti

Peppi Pitkätossu -baletin voi katsoa myös verkkopalvelusta tai televisiosta. Maailman vahvinta tyttöä esittää Salla Eerola.

Senhän me kaikki toki tiedämme, että Peppi Pitkätossu on maailman vahvin tyttö. Hänellä on myös käsittämätön taito päätyä keskelle hullunkurisia seikkailuja ja kommelluksia. Ei hän ilkeyttään sitä tee, mutta koska Peppi ei ole valmis alistumaan typerinä pitämiinsä sääntöihin, ei selkkauksilta voi välttyä.

Kansallisbaletin tulkinta Astrid Lindgrenin rakastetusta satuhahmosta korostaa Pepin (Salla Eerola) hauskaa ja kuritonta puolta. Maailman vahvin tyttö näyttelee muskeleitaan vain harvoin, mikä on oikeastaan aika hyvä valinta: kyllä minua ainakin kiinnostaa enemmän Pepin anarkistinen puoli kuin rajattoman fyysiset voimat.

Peppiä ei ole pyritty ahtamaan klassisen baletin tiukkaan muotiin kärkitossuineen ja piruetteineen, vaan Salla Eerolan liikekielessä yhdistyvät monet tanssityylit. Nuorimpien katsojien riemuksi Peppi ei häpeile mitään, vaan kurittomuuksissaan nappaa jopa tahtipuikon kapellimestarin kädestä.

Balettiversio Peppi Pitkätossusta on värikäs, riehakas ja suunnattoman hauska. Etenkin ensimmäinen näytös on niin täynnä kirjoista ja televisiosarjasta tuttuja kohtauksia, että pienimpienkään huomio ei herpaannu.

Toinen näytös sen sijaan on tapahtumiltaan hieman hidastempoisempi, joskin mukana on hienosti toteutettu sukelluskohtaus. Tosin on myönnettävä, että kun sekä Kansallisbaletti että Helsingin Kaupunginteatteri ovat esittäneet tämän vuoden aikana omat tulkintansa Pienestä merenneidosta henkeäsalpaavine vedenalaiskohtauksineen, jää Pepin taistelu hain kanssa niihin verrattuna hieman kalpeaksi.

Jos joulukuun aikana ei ehdi Helsinkiin asti balettimatkalle, voi satumaisen esityksen huomaan heittäytyä kotisohvallakin. Peppi Pitkätossu nähdään suoratoistona Kansallisoopperan ja -baletin Stage24-palvelussa ja Yle Areenassa 4. joulukuuta klo 12 sekä tallenteena Yle Teemalla 29. joulukuuta klo 13.40.

Yli kahden tunnin kestoakaan ei kannata pelästyä. Esityksen jälkeen katsomosta kannettiin pois täysiin Peppi-vermeisiin sonnustautunutta pikkutyttöä. Hän itki, sillä esitys oli hänestä aivan liian lyhyt.

Peppi Pitkätossu Kansallisbaletissa 21.12. saakka.