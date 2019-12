Arvostelut

Elokuva-arvio: Kolmas Jumanji-elokuva on merkityksetön, mutta se viihdyttää kylliksi Arvostelut Juho Leskinen Jumanji: The Next Level jatkaa elokuvasarjan seikkailutarinaa muutamalla uudella näyttelijällä. Juoni on kuitenkin uudelleenkierrätystä, ja koko elokuva tuntuu tarpeettomalta.

Hiram Garcia / CTMG

Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black ja Karen Gillan palaavat rooleihinsa videopelihahmoina.

Videopelin maailmassa seikkaillaan jälleen kerran, kun vuoden 2017 elokuva Jumanji: Welcome to the Jungle jatkaa tarinaansa uudessa jatko-osassa. Welcome to the Jungle ja The Next Level ovat niin sanotusti jatkoa Robin Williamsin tähdittämälle elokuvalle Jumanji, joka ilmestyi vuonna 1995. Alkuperäisessä elokuvassa pelattiin lautapeliä, mutta uusimmissa osissa paneudutaan videopeliin. Edellisen osan kaveriporukka joutuu toiseen kertaan palaamaan Jumanji-pelin vaaroihin pelastaakseen heidän hyvän ystävänsä. Mukaan ajautuu myös eläkepäiviään viettävä kaksikko, Eddie (Danny DeVito) ja Milo (Danny Glover). Strutsien ja apinoiden hyökkäyksistä huolimatta koko tiimi yhdistää voimansa, ja rohkeutensa avulla he yrittävät suorittaa Jumanjin antaman vaarallisen tehtävän. Tällä kertaa viidakon sijaista seikkaillaan enimmäkseen aavikolla ja vuorilla. Elokuvan ajankohta pyörii sopivasti joulun tienoilla, vaikka sen kyllä unohtaa heti kun juoni kulkeutuu pelimaailman tapahtumiin. Päähenkilöinä nähdään sama nelikko kuin edellisessäkin osassa. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ja Karen Gillan esittävät pelihahmoja, joiksi oikeassa elämässä olevat ihmiset ovat muuttuneet. Myös laulaja Nick Jonas palaa rooliinsa. Uusina näyttelijöinä näemme DeViton ja Gloverin, jotka pitävät jatko-osan huumoria yllä, varsinkin kun Johnson ja Hart joutuvat heitä näyttelemään. Harmi, että muuta hauskaa elokuva ei pahemmin tarjoa. Elokuva käy uudestaan kaiken saman, jonka näimme jo edellisessä osassa. Näyttelijät vaihtelevat roolejaan tiuhaan tahtiin, mutta se idea oli kulutettu jo loppuun aikaisemmassa elokuvassa. Ainoastaan muutama uusi henkilö ja paikka antavat elokuvalle pientä kipinää. Lisäksi erikoistehosteet ovat näyttäviä, vaikka välillä trikkitausta iskeekin pahasti silmiin. Jumanji: The Next Level on kohtalainen jatko-osa, jonka antama juoni ei ole tarpeellinen. Edellisen osan saaman suosion takia jatko-osalta ei kuitenkaan voinut välttyä ja näyttää siltä, että elokuvasarja jatkuu tulevaisuudessakin. Jumanji: The Next Level ensi-illassa tänään 4.12.2019. Aiheet Jumanji Jumanji: The Next Level arvio elokuva