Kirja-arvio: Ilmastonmuutoksesta pitää kertoa lapsille – Näkymätön myrsky -kirja ei suoriudu tehtävästä mallikelpoisesti

Mikko Pelttari ja Jenna Kunnas: Näkymätön myrsky. 48 sivua. Otava.

Isosisko Juju ja pikkuveli Aatos ryhtyvät toimiin, jotta heille tärkeää Usvalampea ei kuivattaisi. Isot haluavat perustaa tomukaivoksen lammen paikalle. Tomulla on kuitenkin haittavaikutuksensa ilmakehässä.

Tiedetoimittaja Mikko Pelttarin esikoiskirja kertoo ilmastonmuutoksesta, ja vaikutteensa se hakee fantasiakirjallisuuden puolelta.

Kaikki hiiltä sisältävät luonnonvarat, kuten turve tai öljy, ja ilmakehään karkaavat hiiliyhdisteet ovat saaneet kirjassa yleisnimityksen tomu. Ratkaisu mahdollistaa ilmastonmuutoksesta kertomisen alakouluikäisille, mutta aikuislukijasta se on sanalla sanoen outoa.

Tarina ei sieppaa mukaansa, ja koska se on jossain määrin paatoksellinen, se tuo mieleen uskonnollisen lastenkirjallisuuden.

Eskari-ikäinen lapsi kuuntelee pitkähkön tarinan kiinnostuneena – Jenna Kunnaksen sympaattisella kuvituksella lienee paljon osuutta asiaan. Jälkisanojen kohdalla ilmastoahdistus kuitenkin iskee: "Eiiii, en halua, että myrskyt lisääntyvät!"

Ilmastonmuutoksesta kertovia lastenkirjoja on ilmestynyt tänä vuonna runsaasti, ja kirjoille on varmasti paikkansa, jos toteutus on onnistunut.

Tämä kirja ei kuitenkaan onnistu tehtävässä. Vaikka nuoret aikuiset rypevät ilmastoahdistuksessa, onko jo lapset pakko vetää samaan suohon? Eikö olisi järkevämpää keskittyä näyttämään heille mallia ekologisesti kestävästä elämäntavasta ilman että tekee siitä huonoa omaatuntoa ja tulevaisuudenpelkoa aiheuttavan taakan?

Lue täältä kaikki Maaseudun Tulevaisuuden kirja- ja muut kulttuuriarviot.