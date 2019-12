Elokuva-arvio: Viimeinen taistelu kaukaisessa galaksissa on näyttävä huipennus hienolle trilogialle

Uuden Tähtien sota -elokuvatrilogian kolmas osa Star Wars: The Rise of Skywalker päättää trilogian näyttävästi. Faneja hemmotellaan jälleen kerran, sillä elokuva tuo takaisin muutaman tutun hahmon.

Lucasfilm Ltd.

Kylo Ren ja Rey taistelevat viimeisen kerran kaukaisessa galaksissa.

Vuonna 2015 alkanut uusi Tähtien sota -trilogia huipentuu kolmanteen osaan Star Wars: The Rise of Skywalker, jossa eeppinen avaruusseikkailu tuo vielä kerran valkokankaalle tutut sankari- ja pahishahmot.

Kuolleeksi luultu Palpatine on palannut ja koonnut Viimeisen ritarikunnan, jonka tarkoitus on kukistaa kenraali Leia Organan johtama Vastarinta. Samaan aikaan, kun Vastarinta tavoittelee Palpatinen salaista sijaintia, yksinvaltias Kylo Ren yrittää houkutella Reyn pimeälle puolelle. Rey, joka on viimeinen jedi, käy läpi lapsuutensa muistoja, jotka paljastavat hänelle todellisen minän. Yhdessä nämä kaksi käyvät taistelua itsensä löytämisestä ja yrittävät löytää yhteisen sävelen.

Ennen kuin käyn läpi tämän pidemmälle elokuvaa, perehdytäänpä hieman Tähtien sota -elokuvien maailmaan ja muistellaan edellisiä osia.

Koko Tähtien sota -elokuvien järjestys on monimutkainen. Skywalker-nimisessä saagassa The Rise of Skywalker on yhdeksäs ja Tähtien sota -elokuvasarjan jatko-osatrilogian kolmas osa. Ensimmäinen oli The Force Awakens ja toinen The Last Jedi. Kaikki nämä ovat jatkoa alkuperäiselle trilogialle, joka koostuu elokuvista Uusi toivo, Imperiumin vastaisku ja Jedin paluu.

Disney osti oikeudet Tähtien sota -elokuviin George Lucasin perustamalta Lucasfilmiltä vuonna 2012, ja ilmoitti tekevänsä kolme uutta elokuvaa. The Force Awakensin, The Last Jedin ja The Rise of Skywalkerin lisäksi tähän asti on ilmestynyt myös kaksi antologiaelokuvaa, Rogue One: A Star Was Story ja Solo: A Star Wars Story. Myös Tähtien sota -universumiin perustuva The Mandalorian -televisiosarjan ensimmäinen kausi on nähtävillä Disney+-tilausvideopalvelussa.

Star Wars: The Force Awakens ilmestyi vuonna 2015. Se aloitti täysin uuden tarinan. Uutena sankarihahmona näimme Reyn (Daisy Ridley), romukerääjän, joka kouluttautui myöhemmin jediksi. Hänen ystäviään ovat entinen iskusotilas Finn (John Boyega) sekä lentäjä Poe Dameron (Oscar Isaac). Uuden trilogian pahishahmona toimii Kylo Ren (Adam Driver), joka oli Ensimmäisen ritarikunnan komentaja, kunnes lopulta päätyi yksinvaltiaaksi.

Vanhat tutut hahmot palasivat The Force Awakens -elokuvaan, mutta koko trilogia perehtyy enemmän uusiin hahmoihin.

Star Wars: The Last Jedi perehtyy Reyn tulemista jediksi. Kadoksissa ollut jedimestari Luke Skywalker (Mark Hamill) suostuu opettamaan Reytä, jotta tämä voisi hallita Voimaa, eli kaiken välillä olevaa energiaa. Myöhemmin Vastarina pakenee vanhaan tukikohtaan, jonne Kylo Renin johtama Ensimmäinen ritarikunta hyökkää.

The Last Jedi jäi Leiaa näyttelevän Carrie Fisherin viimeiseksi roolikseen. Fisher kuoli joulukuussa 2016, ehtien kuitenkin näytellä osuutensa elokuvassa.

Toinen osa sai ristiriitaisen vastaanoton faneilta. Suuri erovaisuus The Force Awakensiin oli ohjaajan muutos; edellisestä osasta poiketen The Last Jedin ohjasi Rian Johnson, eikä J. J. Abrams. Abrams palasi taas ohjaajan rooliin kolmannessa osassa.

Star Wars: The Rise of Skywalker saa maailman ensi-iltansa tänään 18. joulukuuta. Trilogian päätösosa kerää taas suuren kasan faneja loppuunmyytyihin teatterisaleihin, joissa huudetaan, taputetaan ja itketään. Jälkimmäistä on mahdotonta välttää, sillä itselläni pääsi itku ainakin kolmesti.

Jedin paluu -elokuvassa paha keisari Palpatine joutui Darth Vaderin tiputtamana kuiluun, mikä koitui Palpatinen kohtaloksi. 36 vuotta elokuvan jälkeen The Rise of Skywalker tuo hänet kuitenkin takaisin elävien kirjoihin. Fanit saivat jo ennakkotietoa tulevasta elokuvasta, kun tämän vuoden Star Wars Celebration -tapahtumassa paljastettiin, että Palpatine esiintyy elokuvassa. Ohjaaja J. J. Abrams oli tyytyväinen, ettei tieto Ian McDiarmidin esittämästä hahmosta tullut julki aikaisemmin.

Palpatine ei kuitenkaan ole ainoa vanha kasvo elokuvassa, sillä myös Lando Calrissian tekee paluun. Landoa esittää Billy Dee Williams, joka ei harmi kyllä enää osaa näytellä yhtä hyvin kuin nuorena.

Carrie Fisherin esittämä Leia Organa on näyttelijän kuolemasta huolimatta tuotu takaisin vanhoja kohtauksia hyödyntäen. Harmillisesti se ei voi mitenkään korvata näyttelijän poissaoloa. Leian kohtaukset eivät toimi niin hyvin kuin voisivat, sillä otokset eivät ole tarkoitettu näin käytettäväksi. Silti pidän ennestään kuvattujen kohtauksien käyttämistä hyvänä ideana, koska toinen vaihtoehto olisi todennäköisesti ollut hahmon poistaminen kokonaan. Ei olisi kuulostanut lainkaan hyvältä.

Lucasfilm Ltd.

Rey ja hänen ystävänsä sotivat Vastarinnan puolella.

Näyttävät erikoistehosteet vievät taas mennessään. Loppupuolella nähdään Tähtien sota -elokuville tyypillinen taistelukohtaus aluksilla, jossa ammuskellaan mielin määrin ja räjähdyksiä satelee taustalla. Kyseinen hetki on elokuvan yksi parhaimpia, sillä samaan aikaan myös taistelun alapuolella Rey, Kylo Ren ja Palpatine kohtaavat synkässä luolastossa, saaden katsojan jännityksen pauloihin.

Käsikirjoitus on parempi kuin edellisen osan. Olisin kaivannut kuitenkin jotain häikäisevämpää, sillä juoni on nopeasti sanottuna liian tylsä. Vaikka meno on villiä, se seisahtuu paikoitellen. Elokuvan loppupuoli on silti ilahduttava huipennus, mitä siltä juuri odottikin.

Juonen kannalta The Rise of Skywalker antaa muutaman turhan kohtauksen. Droidi C-3PO:n muistin lopettaminen on aluksi surullinen hetki, mutta kaikki rikkoontuu, kun hän saa muistinsa takaisin tuosta noin vaan. Myös Chewbaccan kuolleeksi luuleminen ei tunnu miltään, sillä katsoja jo tietää ennen aikojaan, että hän on elossa.

Lucasfilm Ltd.

Kylo Ren (alun perin Ben Solo) yrittää saada Reyn pimeälle puolelle, jotta he voisivat molemmat hallita galaksia.

Jatko-osatrilogian kolmas osa on kaikin puolin upea päätös hienolle trilogialle. On varmasti sanomattakin selvää, että alkuperäiselle trilogialle se ei vedä vertoja, mutta tuo kuitenkin koko Tähtien sota -saagaan uusia näkökulmia ja uudet rakastettavat hahmot. Hetki ennen elokuvan lopputekstejä on kaunis ja täydellinen loppukohtaus koko trilogialle.

Star Wars: The Rise of Skywalker ensi-illassa tänään 18.12.2019.

Lucasfilm Ltd.

Carrie Fisherin esittämä Leia Organa esiintyy elokuvassa, vaikka rakastettu näyttelijä kuoli vuonna 2016. Elokuvassa on käytetty aikaisemmin kuvattuja kohtauksia, joissa Fisher esiintyy.