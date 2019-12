Kirja-arvio: Romaani nostaa kuuluisan kirjailijan sijaan päähenkilökseen Minna Canthin tyttären

Rauli Mikkasen Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää -nuortenkirja on aikamatka 1800-luvulle.

Raili Mikkanen: Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää. 254 sivua. Tammi.

Minna Canthin syntymästä tuli maaliskuussa kuluneeksi 175 vuotta, ja kirjailijan merkkivuotta onkin juhlistettu monenlaisilla julkaisuilla. Yksi niistä on Raili Mikkasen Kunhan ei nukkuvaa puolikuollutta elämää -romaani, jonka päähenkilönä on kuuluisan kirjailijan sijaan tämän Elli-tytär.

Elli on Minna Canthin lapsista toiseksi vanhin. Hän on 12-vuotias perheen muuttaessa Jyväskylästä Kuopioon lasten isän kuoleman jälkeen. Muutto uuteen kaupunkiin ei ole Ellille helppo, sillä Kuopio vaikuttaa Jyväskylään verrattuna aivan toiselta maailmalta. Kaiken lisäksi monien mielestä Ellin äiti on vähän turhankin radikaali, mikä synnyttää pahaa puhetta ja pitkiä mulkaisuja kaupungin kaduilla.

Ei Ellin elämä kuitenkaan pelkkää äidistä huolehtimista ole. Uudesta koulusta löytyy onneksi sydänystäviä, ja iskeepä nuori tyttö silmänsä välillä salskeisiin nuorukaisiinkin.

Nuortenromaani seuraa Ellin elämää esiteinivuosista aina nuoreksi aikuiseksi asti. Erityisen kiinnostavia ovat arkiset 1800-luvun lopun elämän kuvaukset. Monelle 2000-luvun eläjälle on esimerkiksi hyvä muistutus, että ennen ei Kuopiosta matkustettu Tampereelle tai Helsinkiin tuosta noin vain. Matkat olivat pitkiä ja vaivalloisia.

Mikkanen onnistuu ajoittain luomaan kiinnostavia tilanteita, mutta suuren osan ajasta lukija kärsii valtavasta informaatioähkystä. Kirjaa varten on selvästi tehty paljon taustatyötä, mutta aivan kaikkia historiallisia faktoja ei tarvitsisi valuttaa lukijan päälle. Vaikka romaanin henkilöt ovat oikeasti eläneet, antaisi romaani mahdollisuuksia taiteellisiin vapauksiin.

Lisäksi kirjan sisäiset painopisteet ovat pielessä. Kun kirjan päähenkilöksi on kerran valittu Elli, pitäisi hänen myös saada patsastella huomion keskipisteessä. Nyt Minna Canth nousee jatkuvasti etualalle jättäen kirjan päähenkilön syrjään. Yksikään teinityttö ei vain yksinkertaisesti voi olla niin kiinnostunut äidistään kuin Elli.

Ongelmistaan huolimatta romaani voi tarjota kiinnostavan aikamatkan 1800-luvulle ainakin Minna Canthin ystäville.

Lue täältä kaikki Maaseudun Tulevaisuuden kirja- ja muut kulttuuriarviot