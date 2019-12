Kirja-arvio: Sanna Iston Sirpale on viiden tähden kirja, jonka kansitaide ansaitsisi oman palkintonsa

Sanna Isto: Sirpale. 315 sivua. WSOY.

Minjaa odottaa hänen tähänastisen elämänsä paras kesä. Kolme viikkoa yksin kotona koiravahtina, kun vanhemmat matkustavat Berliinistä Suomeen sukuloimaan. Minja ei voisi keksiä mitään parempaa.

Helteinen kesä Berliinissä muuttuu kuitenkin aivan toisenlaiseksi, kun Minja löytää irtonaisen posliinikupin korvan. Vain yksi humaus ja Minja on siirtynyt tutusta kodistaan aivan uuteen paikkaan. Tai teknisesti asunto on sama, mutta aika eri.

Vaikka ystävät houkuttelevat Minjaa mukaan omiin menoihinsa, menneisyyden asunto salamyhkäisine kuiskauksineen kiehtoo Minjaa enemmän. Pieni posliinin sirpale on muuttanut kaiken.

Sanna Iston Sirpale-romaani leikittelee aikamatkustamisen teemoilla kevyellä otteella. Menneisyyden muuttamisen mahdollisuuksista tai mahdottomuudesta ei väännetä liiaksi, vaan tärkeämpiä ovat Minjan ja menneisyydessä samassa asunnossa asuneen nuoren tytön tarinat.

Kirjan alku on kuin mistä tahansa nuortenromaanista, mutta kertomuksen intensiteetti kasvaa loppua kohden tehden Sirpaleesta viiden tähden romaanin. Juuri ennen toisen maailmansodan syttymistä Berliinissä vallinneet jännitteet tuodaan mukaan hienovaraisesti, turhia alleviivaamatta.

Myös kirjan kansitaide on ensiluokkaista ja innovatiivista. Kansipaperissa on reikä kahvikupinkorvan kohdalla. Sen läpi siintää Berliinin kartta, joka on painettu kirjan koviin kansiin. Tällaisia kansia soisi olevan useammassakin kirjassa.

