Toimittaja päätyi marttojen villasukkakirjan Nietos-sukalla nietokseen – "Toisesta töppösestä tuli ihan erilainen!"

Riitta Mustonen

Nietos-sukkaan tulee palmikkoja ja korinpohjaneulosta.

Marttojen parhaat villasukat -kirjassa on 30 ohjetta, jotka on pisteytetty yhdestä neljään vaativuuden mukaan. On siis ohjeita ihan perussukista palmikko- ja kuvioneuleisiin.

Osaan neuloa perussukan ja tehdä kantapään jo ilman ohjetta, joten päätän ottaa vähän haastetta. Viimeksi lukiolaisena olen neulonut pari palmikkoneulevillapaitaa, joten kokeilen, onnistuisivatko minulta palmikkosukat.

Ensimmäisestä sukasta selviän melko sujuvasti. Vain kerran joudun purkamaan muutaman rivin, kun olin tulkinnut ohjetta väärin. Sukasta tulee ihan kelvollisen näköinen.

Mutta toinen sukka tuottaa haastetta. Väsyneenä tai televisiota katsellen työ ei etene, sillä ohjeen noudattamiseen täytyy keskittyä. Tai kun työ etenee, huomaankin tehneeni väärin. Joudun purkamaan sukkaa moneen otteeseen. Kun viimein olen mielestäni tehnyt kaiken tarkasti ohjeen mukaan, sukka ei muistutakaan ensimmäistä, vaan siitä puuttuu osa kuvioista.

Ja tämä on vain kahden pisteen vaativuustason sukka! Neljän pisteen sukkaa en tohtisi edes kokeilla.

Marttojen kirjan sukat on koottu juhlavuoden sukkakilpailun parhaimmistosta. Ohjeet sopivat monentasoisille neulojille.

Marttojen parhaat villasukat. 30 upeaa ohjetta. 160 s. WSOY.