Kirja-arvio: Tiedätkö montako prosenttia satakuntalaisista on kotoisin Itä-Suomesta? Katariina Järvisen ja Laura Kolben kirja laittaa ajattelemaan parisuhdetta uudessa valossa

Katriina Järvinen ja Laura Kolbe: Sopivia ja sopimattomia – Lempi, luokka ja suomalainen parisuhde. 180 sivua. Kirjapaja.

Mustavalkoisista suomifilmeistä tuttu asetelma talon perijän ja palkollisen suhteesta, jota naapurusto paheksuu, tuntuu auttamattomasti vanhanaikaiselta.

Eihän meillä nyky-Suomessa omaisuudella tai perhetaustalla ole merkitystä kumppanin valinnassa – ei ainakaan pitäisi olla. Kuitenkin varallisuus, koulutustausta ja kotipaikkakunta vaikuttavat kumppanin valintaan enemmän kuin haluaisimme myöntää.

Katriina Järvisen ja Laura Kolben teos avaa rakastumisen ja parisuhteen muodostamisen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

Kirjaa varten useat eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat suomalaiset ovat kertoneet parisuhteistaan ja avanneet erimielisyyksien aiheita.

Kiinnostava fakta on esimerkiksi se, että ihmiset harvoin muuttavat itä-länsisuunnassa. Satakunnassa vain prosentti on kotoisin Itä-Suomesta ja Etelä-Karjalassa länsisuomalaisten osuus on noin prosentin.

Teosta lukiessa päätyy analysoimaan sekä omia että vanhempien ja isovanhempien parisuhteita. Kuinka paljon koulutuksella ja kotikunnalla on lopulta vaikutusta?

Ja onhan toisten parisuhteista toki kiinnostavaa lukea, sen todistavat iltapäivälehtien lööpitkin.