Kirja-arvio: Merikki-säeromaani muistuttaa, kuinka piinaavia ystävyyden karikot nuoruudessa ovatkaan

Kirsti Kuronen: Merikki. 99 sivua. Karisto, 2019.

Lapsena ikuiseksi vannotut ystävyydet eivät suurista lupauksista huolimatta aina kestä hamaan loppuun saakka. Sen saa katkeralla tavalla oppia myös Meri.

Ruusu on ollut Merin paras ystävä siitä saakka, kun hän muutti naapuriin Merin ollessa viisi. Heillä on jopa yhteinen YouTube-kanava, jolla he letittävät toistensa hiuksia seuraajiensa iloksi.

Kun tytöt täyttävät 14 vuotta, kaikki muuttuu kesäloman aikana. Ruusu on löytänyt uusia kavereita, eikä Merin elämä ole enää ennallaan.

Kirsti Kurosen Merikki-säeromaani kertoo ystävyydestä kolhuineen sekä oman polun löytämisestä. Säeromaanissa sivulla on vain vähän tekstiä, aivan kuin runossa, joten alle satasivuinen kirja on hyvin nopealukuinen.

Merikin sivuille on tallennettu kauniita ajatuksia ja osuvia oivalluksia, mutta juonisäikeiden punominen yhteen tuntuu jäävän hieman kesken. Säeromaaneissa pystytään parhaimmillaan rakentamaan valtavan koskettavia juonikuvioita ja välittämään valtavia tunteita. Tämän kirjan lopetus tuntuu aavistuksen hätäiseltä.

Kirja tarjoaa parhaimmillaan vertaistukea ystävyyden karikoiden keskellä navigoiville ja toisaalta siihen on myös helppo tarttua niidenkin, joita tiiliskiviromaanit pelottavat. Sanna-Reeta Meilahden luoma kansi ansaitsee myös erityiskiitokset.

