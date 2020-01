Kirja-arvio: Nauhoitettava ennen käyttöä -romaani lähettää lukijan aikamatkalle kaukosäätimen ja VHS-kasetin voimin

Mikko Koiranen: Nauhoitettava ennen käyttöä. 260 sivua. Myllylahti, 2019.

16-vuotias Miro on elänyt aina kahdestaan äitinsä kanssa. Hänellä ei ole pienintäkään aavistusta, kuka hänen isänsä on, ja sitä asiaa on aivan turha yrittää kysellä äidiltä.

Eräänä päivänä Miro törmää Heikkiin, joka pyörittää pientä digitointiyritystä. Tilanne kääntyy hyvin hämmentäväksi, kun Heikki kertoo omistavansa kaukosäätimen, jonka avulla Miro voisi palata ajassa taaksepäin selvittämään isänsä todellisen henkilöllisyyden. Kaukosäätimen lisäksi tarvitaan vain oikeaan aikaan kuvattu kotivideo, ja sitten Miro on valmis matkustamaan ajassa vuoteen 2002.

Mikko Koirasen Nauhoitettava ennen käyttöä -romaani leikittelee ajatuksella aikamatkustamisesta. Tämä teema tuntuu olevan tällä hetkellä varsin suosittu nuortenkirjoissa, mutta Koiranen on onnistunut luomaan aivan uniikin aikamatkustuskeinon. Monelle 2000-luvulla syntyneelle VHS-kasetit ovat puhtaasti muinaismuistoja, kun taas meille hieman vanhemmille kirja palauttaa elävästi mieleen videokasettien lämpöisen ja hieman pölyisen tuoksun.

Aikamatkustuksen mekanismien ja lainalaisuuksien selittämisessä on omat haasteensa, ja tässä romaanissa ne on ohitettu toteamalla vain, että onhan tämä kaukosäädin nyt kovin ihmeellinen. Toisaalta taas matkustusmetodi tuntuu sen verran varmalta, että aikamatkustamiseen yleensä liittyvä vaaratekijä esimerkiksi väärään aikaan joutumisesta on valitettavasti pyyhitty pois.

Koiranen on liminkalainen esikoiskirjailija. On erittäin virkistävää lukea nuorten dialogeissa muutakin kuin eteläsuomalaista murretta. Kirja tarjoaa jännittäviä käänteitä ja suuria salaisuuksia, joskin välillä jäädään hetkeksi polkemaan paikalle. Tästä kirjasta voisivat innostua myös vähemmän lukevat pojat!

