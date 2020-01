Kirja-arvio: Hank Greenin Ihan mieletön juttu -romaani leikittelee ajatuksella keskellä yötä maailman metropoleihin ilmestyneistä jättimäisistä patsaista

Nuortenromaania on maustettu ripauksella scifiä, mutta sitä ei genreä tuntemattomienkaan tarvitse säikähtää.

Hank Green: Ihan mieletön juttu. Suomennos: Kaisa Kattelus. 388 sivua. Tammi, 2019.

April on palaamassa aamuyöllä kotiin ankealta työpaikaltaan, kun hän törmää jalkakäytävällä valtavaan patsaaseen. April nimeää löytönsä Carliksi ja kutsuu kaverinsa paikalle videokameran kanssa. Tässä on nyt jotain, joka voisi nousta nopeasti sosiaalisen median hitiksi!

Aamuyön väsyneinä tunteina April ystävineen ei osaa edes arvata millaiseen pyöritykseen he YouTubessa-julkaisemallaan videolla päätyvät. Seuraavana päivänä selviää nimittäin että Carleja on ilmestynyt kymmeniin suuriin kaupunkeihin ympäri maailmaa. Kukaan ei tiedä mistä ne ovat tulleet ja miksi ne seisovat paikoillaan.

Somejulkkikseksi noussut April alkaa selvittää Carlien arvoitusta, joka tuntuu paisuvan päivä päivältä suuremmaksi. Samalla hän saa huomata millainen vaikutus julkisuudella on hänen ihmissuhteisiinsa ja jopa omaan identiteettiinsä.

Hank Greenin Ihan mieletön juttu -esikoisromaani on kutkuttava ja koukuttava tarina, joka puhuttelee lukijaa monella tasolla. Jättimäisiin patsaisiin liittyvien arvoitusten lisäksi kirja saa pohtimaan julkisuutta sekä ihmisten kykyä toimia yhdessä uuden tilanteen edessä. Mukana on myös ripaus scifiä, jota ei kuitenkaan tarvitse säikähtää vaikka genre olisi itselle tuntematon.

Ihan mieletön juttu on jälleen erinomainen esimerkki kirjasta, joka puhuttelee nuoria, mutta varmasti tempaa myös aikuiset mukaansa. Joskin on todettava, että kirjassa on joitain epäjohdonmukaisuuksia etenkin ihmisten ja valtioiden suhtautumisessa Carleihin.

Romaanin loppu antaa ymmärtää, että luvassa on vielä uusia, luultavasti entistäkin vauhdikkaampia seikkailuja. Niitä jään odottamaan innolla.

