Museoarvio: Musiikkimuseo Fame tarjoaa ikimuistoisia tanssi- ja laulukokemuksia – Mutta kauanko virtuaalikaraoke jaksaa kiinnostaa?

Ralph Larmann

Museossa hyödynnetään virtuaalilaseja monissa yhteyksissä. Fame kiinnostaa varmasti niitäkin, jotka eivät yleensä viihdy museoissa.

Helsingin Pasilaan viime syksynä avatusta kauppakeskus Triplasta on saatu viimeisen puolen vuoden aikana lukea monenmoisia uutisia. Suuri rakennuskompleksi ei ole kuitenkaan aivan täynnä vaateputiikkeja, vaan mukaan on mahtunut myös kulttuuria.

Lokakuussa ovensa avasi ostoskeskuksessa sijaitseva Musiikkimuseo Fame. Uuteen teknologiaan vahvasti nojaava museo esittelee kävijöille suomalaista musiikkia niin tanssilavojen helmistä nykymusiikkiin ja klassisiin sinfonioihin saakka.

Museon selkäranka on vuonna 2018 perustettu Suomen musiikin kunniagalleria. Neljätoista suomalaisen musiikin merkkihenkilöä ja -yhtyettä ovat esillä niin tuttujen sävelten, pienten videopätkien kuin vitriineihin nostettujen esineidenkin kautta.

Kunniagalleriaa on tarkoitus täydentää myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä paikkansa tähtikaartissa ovat lunastaneet muun muassa Jean Sibelius, Toivo Kärki, Katri Helena ja Hurriganes.

Jo heti ensisilmäyksellä on selvää, että kunniagalleria on hyvin miesvoittoinen. Neljästätoista muusikosta naisia edustavat vain Aino Ackté, Katri Helena ja Kaija Saariaho. Mukana on lisäksi Nightwish, joka ei koostu ainoastaan miehistä.

Museon ensimmäisinä kuukausina tätä toki historiallisten syiden vääristämää sukupuolijakaumaa pyritään oikaisemaan näyttelyllä, joka keskittyy populaarimusiikin parissa ahertaviin naismuusikoihin.

Ystävänpäivästä aina toukokuulle asti vaihtuvien näyttelyiden tilassa keskitytään puolestaan iskelmämusiikin evoluutioon.

Musiikkimuseon parasta antia ovat interaktiiviset näyttelykohteet, jossa musiikki totisesti imaisee kävijän sisälleen. Virtuaalilasien avulla pääsee esimerkiksi tarkastelemaan lähietäisyydellä kuinka kapellimestari ohjaa orkesterinsa täydelliseen harmoniaan.

Museon suosituimpia nurkkauksia taitavat silti olla karaoke- ja tanssihuoneet. Virtuaalilasit päässään voi esittää karaokebravuurinsa täydelle Hartwall Arenalle tai Olavinlinnalle. Tai jos yksityisempi laulaminen kiinnostaa, voi maisemakseen valita henkeäsalpaavan Kolin.

Etenkin valtavalle ihmismerelle laulaminen on varsin sykähdyttävä kokemus. Korville painetut kuulokkeet ja silmät peittävät virtuaalilasit luovat turvallisen tilan eläytyä omiin lempikappaleisiinsa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että karaokekopit eivät ole äänieristetyt, joten muutkin kävijät saattavat päästä nautiskelemaan tulkinnastasi.

Tanssihuoneessa voi puolestaan valita muutamasta eri vaihtoehdosta sopivaa askellettavaa. Aira Samulinin diskoliikkeet sopivat vähän verkkaisemmallekin tanssijalle, kun taas vauhdikkaammat koreografiat nostavat jo hieman sykettä.

Museo lupaa päivittävänsä näyttelyitään jatkuvasti ja tarjoavansa lisäksi lukuisia tapahtumia sekä konsertteja. Ahkera uudistuminen onkin paikallaan, sillä museon tilat ovat lopulta varsin pienet, joten uusintavisiitti vaatii uutta ihmeteltävää.

Parhaimmillaan museo on ehdottomasti rauhalliseen aikaan, kun karaokekoppeihin voi astella sisään jonottamatta. Kun ihmisiä ei ole ruuhkaksi asti, saattaa kunniagalleriankin puolella innostua ottamaan hieman tanssiaskelia kuulokkeet korvilla.

Fameen pääsee sisälle Museokortilla, mikä onkin erinomaista, sillä 25 euroa maksava lippu tuntuu hitusen liian tyyriiltä tästä ilosta.

On kiinnostavaa katsoa, miten musiikkimuseo pärjää alkuhuuman hälvettyä. Juna-aseman yläkerrassa sijaitsevaan museoon on toki helppo tulla kauempaakin, mutta kuinka pitkään virtuaalikaraoke jaksaa kiinnostaa? Ohjelmistoja ja teknologiaa pitää ainakin päivittää ahkerasti.

Loppujen lopuksi poistuin musiikkimuseosta hymy huulillani ja lukuisat korvamadot päässäni soiden. On hienoa saada taas muistutus kotimaisen musiikin monipuolisuudesta ja mahtavuudesta.

Musiikkimuseo Fame sijaitsee Helsingin Pasilassa kauppakeskus Triplassa. Museon yhteydessä toimii myös ravintola.