Elokuva-arvio: Birds of Prey tekee naishahmoista vahvoja, mutta elokuva kärsii pahasti surkean käsikirjoituksen takia

Margot Robbien tähdittämä Birds of Prey perustuu DC Comicsin samannimiseen supersankariryhmään. Birds of Prey on spin-off vuonna 2016 ilmestyneelle elokuvalle Suicide Squad.

Claudette Barius

Vaikka Birds of Prey tekee naishahmoista vahvat, sen antama käsikirjoitus on valitettavan lattea.

Toimintatäytteisessä sekamelskassa Harley Quinn (Margot Robbie) ajautuu hankaluuksiin pahamaineisen roiston Roman Sionisin (Ewan McGregor) kanssa, kun arvokas timantti joutuu taskuvarkaan saaliiksi.

Kun kolmen muun naisen tiet kohtaavat Harleyn kanssa, he päättävät yhdistää voimansa ja taistella Romania vastaan.

Birds of Prey on Robbien hienoa roolisuoritusta lukuun ottamatta onneton toimintaelokuva, jossa mässäillään väkivallalla. McGregorin rooli sai yllättävän paljon ruutuaikaa, vaikka lähes mitättömältä se tuntui.

Muista näyttelijöistä nostan esiin klubilaulajan roolissa olevan Jurnee Smollett-Bellin sekä poliisia näyttelevän Rosie Perezin, jotka molemmat tekevät aidon ja vaikuttavan roolityön.

Suicide Squadissa nähty Jared Leton esittämä Jokeri on jätetty elokuvasta kokonaan pois, jos ei lasketa pieniä yksityiskohtia. Tämä spin-off -elokuva keskittyy pääosin Jokerin tyttöystävän Harley Quinnin kertomaan tarinaan, jossa juoni kaartelee edestakaisin ja näyttäviä taistelukohtauksia esiintyy niin paljon, että ne alkavat loppua kohden muuttua tylsäksi kierrätykseksi.

Ehkä Birds of Preyn olisi pitänyt keskittyä enemmän päähahmoon, sillä Harley Quinnin elämä alusta alkaen kerrottuna olisi ollut kiinnostava. Quinnin ryhtyminen rikolliseksi näytetään pikaisesti animaationa elokuvan alkupuoliskolla, joten mielenkiintoisin hetki menee ohi silmien. Huono käsikirjoitus ei kestä kaikkien roolihahmojen erilaisia ja monimutkaisia juonikuvioita.

Mielenkiintoni oli kuitenkin hereillä hetken, sillä elokuvan trailerissa nähtiin kohtaus, jossa Margot Robbie on pukeutunut Marilyn Monroeksi. Kyseisessä kohtauksessa esitettiin tuttu laulu Diamonds Are a Girl's Best Friend, mutta se jäi pettymykseksi.

Birds of Preyssa naispuoliset henkilöt on tehty vahvoiksi, jotka kuitenkin valuvat hukkaan tyylittömässä juonikuviossa.

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ensi-illassa tänään 7.2.2020.

Claudette Barius

Harley Quinn (Margot Robbie) ja Roman Sionis (Ewan McGregor) ottavat yhteen.