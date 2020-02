Teatteriarvio: Keravalla nähdään villi visio tulevaisuuden vanhustenhoidosta – soten korvaa Aipa eli aktiivisten ikäihmisten itsepalveluhoito

Heikki Lundin kynästä lähti jo neljäs Harmaat pantterit -näytelmä. "Kyse on ihmisarvosta. Vanhukset on hoidettu Suomessa huonosti."

Liukaskieliset ja -liikkeiset konsultit (Jari Vainionkukka ja Elina Varjomäki) näyttävät reippaita jumppaliikkeitä Ellinoora Näkäräiselle (Leena Uotila).

Keski-Uudenmaan teatterissa Keravalla sai perjantaina kantaesityksensä hulvaton näytelmä tulevaisuuden vanhustenhoidosta, koska nykyinen maksaa liikaa.

Aluksi Käpyhovin virkeät vanhukset jumppaavat, ja kyykkyliikkeessä päässyt pieru irrottaa yleisöstä ensimmäiset naurut. ”Sisäkumi pykii”, Elvis (Seppo Halttunen) selittää.

Käpyhovilla on etäpesäke Kanarialla ja kaikki hyvin muutenkin. Rauhanomainen elämän ehtoo menee kerralla sekaisin, kun joukkoon muuttaa Ellinoora Näkäräinen (aivan mainio Leena Uotila), nykyisen asukkaan Irmeli Kurpan (hullunhauskan Anna-Leena Sipilän) perivihollinen työvuosilta.

Syntyy herkullista sanakopua ja kolmiodraamaa, mutta sitten katsotaan TV:stä B-studio. Siellä kovin Sanna Marinin näköinen ja Antti Rinteen lähes kaima, pääministeri Töyräs (Elina Varjomäki), kertoo sujuvalla puutaheinällä, kuinka valtakunnassa aletaan nyt toteuttaa Aipaa, Aktiivisten ikäihmisten itsepalveluohjelmaa. Syynä on ”valitettavan suuri ja alati kasvava ikäluokka”, joka vie maata konkurssiin.



Niinpä vanhusten pitää alkaa hoitaa itseään, ja niskuroivien eläkkeistä nirhataan 70 prosenttia. Tämä ei tietenkään ole politiikan kielellä uhkaus, vaan kannuste.

Kuuliaiset voivat saada indeksikorotuksen.

Uutinen sekoittaa Käpyhovin väen, joka huutaa nitrosuihketta. Mutta ohjelma toteutetaan: Pettendon pelottavan energinen konsulttikaksikko tulee näyttämään, kuinka jumpataan ja käytetään ruokintakonetta, vanhuksille tyypillisiä pakkoliikkeitä apuna käyttäen. Itsehoidon mallia on näet otettu muun muassa navetoista.

”Aipa ja sote ja mitä niitä onkaan, ihmisarvo on poljettu sontaan!” vanhukset huutavat kuorossa.

Paljon myötämielisemmin ikäjoukko suhtautuu OEA-ohjelmaan eli omaehtoiseen aktiivimalliin eli seuranhakuun Tinderin ja sokkotreffien kautta.

Meno on hulvatonta katsottavaa harmaiden panttereiden lisäksi myös työikäisille, jopa tein tykkäsi. Sukupolvien kuilusta kertoo kylmä suhtautuminen ja se, ettei Käpyhovin timmi hoitaja Kikka (Reeta Vestman) tiedä, kuka on Kekkonen.



Aktiivimalli on neljäs osa Heikki Lundin käsikirjoittamaa Harmaat pantterit -näytelmäsarjaa, jossa ollaan aiemminkin oltu Käpyhovissa.

Ensimmäinen osa kymmenen vuotta sitten kumpusi hoitajapulasta ja on saanut yleisöä ympäri maata.

Mitä haluat sanoa nyt?

”Kysymys on ihmisarvosta. Vanhustenhoito on jatkuva kiistakapula, ja vaikka se on otsikoissa koko ajan, se ei yltänyt Hesarin listaamiin 2010-luvun keskeisimpiin puheenaiheisin”, hän sanoo MT:lle.

”Vanhojen ihmisten huonosta kohtelusta on tullut luonnollista toimintaa, se on hoidettu helvetin huonosti. Kotihoidossa vanhuksen luona voidaan käydä kolmesti päivässä 20 minuuttia kerrallaan. Jos hoitaisit kaksivuotiasta samalla tavalla, olisit linnassa.”

Pientä toivoa hän näkee nyt hoitajamitoituksessa.



Keravalaisuutta teokseen tuo nimikkeistö: kaupungissa toimii oikeasti vanhainkoti Hopeahovi, puheissa vilahtaa edesmennyt kulttiravintola Tinatuoppi, konsulttien piiskaama meno on käpyhovilaisten mukaan kuin sirkus Sariolassa ja silmänruokaa tarjoava hieroja on Jorma Keravalta (Jari Vainionkukka).

”Sitä ei ollut käsikirjoituksessa, ovat keksineet sen itse”, Lund naurahtaa.

Aktiivimalli – Harmaat pantterit 4 Keski-Uudenmaan teatteri, Keuda-sali Keravalla 2.4. saakka.

Aktiivimalli – Harmaat pantterit 4 Keski-Uudenmaan teatteri, Keuda-sali Keravalla 2.4. saakka.